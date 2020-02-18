نجمة "بنات الشمس" هاندا ارتشيل تدخل القفص الذهبي

تداولت بعض الصحف التركية أخبار جديدة حول قبول الممثلة التركية الشابة هاندا ارتشيل الزواج من حبيبها المغني التركي مراد دالكليتش، وذلك بعد أن جمعتهما علاقة حب طويلة كانت بدايتها في 2017.

وفي التفاصيل، ذكرت مواقع تركية أن مراد قد عرض الزواج للمرة الثانية على حبيبته هاندا التي أجابت بـ "نعم"، وأن الثنائي يقومان الآن بالتحضير لزفافهما الذي لم يحدد بعد موعده أو مكان إقامته، كما أنهما لم يعلنا أي تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع باستثناء أصدقائهما المقربين.

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تفيد بأن المغني التركي مراد قد طلب الزواج من ارتشيل ولكنها رفضت وقتها خوفًا من المسؤولية، لكن يبدو أن خوفها بدأ يتلاشى في الوقت الحالي خاصة وأنها غيرت رأيها وقبلت بالزواج.

وفي نفس السياق، احتفل الثنائي في عيد الحب وسط أجواء رومانسية مميزة، حيث نشر مراد عبر حسابه الشخصي على إنستغرام صورة تجمعه بالنجمة هاندا ارتشيل وعلق عليها: "كل يوم هو يومنا! كيف لا يمكن أن يكون".

على صعيد آخر، تم إيقاف عرض مسلسل هاندا الأخير "عزيزة" عند الحلقة السادسة بسبب نسبة المشاهدة المتدنية للمسلسل، والذي شاركها في بطولته النجم بورا جولسوي.

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