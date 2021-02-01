مريم أوزرلي مع ابنتيها بجلسة تصوير في غرفة النوم

رزقت الممثلة الجميلة مريم أوزرلي الشهر الماضي بابنتها الثانية والتي اطلقت عليها اسم "ليلي كوي"، إلا أن حملها وانجابها لهذه الفتاة قد أثار جدلًا كبيرًا، لأنها انجبتها دون زواج.

بعد مرور ما يقارب الشهر على ولادتها، نشرت مريم صور لها مع ابنتيها في غرفة النوم إلا أنها اخفت وجه طفلتها الصغيرة. بينما تألقت هي بفستان أبيض قصير. كما ظهرت ابنتها الكبرى "لارا" وهي تنظر إلى أختها بحب.

أما عن والد الطفلة، وبحسب الأخبار المتداولة فيقال أن مريم تعيش قصة حب مع رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية كما أنهما افتتحت مقهى مع حبيبها في برلين.

وفيما يخص والد ابنها الأولى فهو رجل الأعمال جان أتيش، وكان قد طورت بسرقة مبلغ 40 مليون ليرة تركية مما دفعه للهروب.

وتم تداول وقتها تصريح لـ مريم جاء فيه "أريد الحصول على أموال، ففي النهاية لدي ابنة ولها مستقبل، فأنا بالأساس لا أتقاضى أي قرش منه ولا انتظر منه أي شيء".

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يذكر أن الفنانة مريم التي ولدت في المانيا قد لاقت نجاحًا كبيرًا في عالم الفن، خاصة بعد أن أدت دورة السلطان "هويام" في مسلسل "حريم السلطان".

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