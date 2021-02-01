مشهد إباحي في المسلسل التركي الخطأ يثير غضب الجمهور.. أين الرقابة؟

عُرضت مساء أمس حلقة جديدة من المسلسل التركي الخطأ أو كما يتداول حالياً باسم "علي رضا" كناية عن بطل العمل ودوره المؤثر.



تدور قصة العمل حول شخصية علي رضا الذي يُقتل والده فيضطر للعمل ليعول عائلته و يصبح شخص حاد الطباع وعصبي وصعب التفاهم معه، ولا يستطيع التكفل بكامل نفقاتهم، فيلجأ لتجارة المخدرات ليغطى احتياجاتهم، إلى أن يقع في عشق خالدة ابنة رجل الأعمال الثري الذي يعمل لديه في تجارة المخدرات، والتي لا تعرف عن والدها شيئاً وتعمل طبيبة، فيبدأ الصراع بين حبه وطبيعة عمله السرية مع والدها الذي يرفض بالطبع قصة حبهم.

وشهدت حلقة يوم أمس جدلاً كبيراً بسبب مشهد جريء جمع بين بطل العمل الممثل التركي تولغا ساريتاش وزميلته في البطولة الممثلة عائشة توران.

وأظهر المشهد قبلات متبادلة بين الثنائي ضمن أجواء جريئة أثارت سخط الجمهور خاصةً أنه تم فرض غرامة مالية على مشاهد تعتبر عادية مقارنة بهذا المشهد ومن بينها مشهد من مسلسل التفاح الممنوع.

بالعودة لبطلة العمل عائشة توران كانت قد كسبت جمهور في العالم العربي من خلال مسلسل "زمهرير" الذي جمعها بالممثل التركي ألبيران دويماز، أما عن قصة العمل فدارت حول عاشقان سابقان في سنوات الجامعة، لكنهما انفصلا فيما بعد.

وتمضي السنوات ويصبح والد فيروزة مسؤول عن التحكم في المصاعد في نفس الشركة التي كان يعمل بها "اياز الحبيب السابق لإبنته" ويحصل حادث في موقع البناء يسبب خلل في أحد المصاعد مما يؤدي إلى وفاة مجموعة من العمال وسيتم إلقاء اللوم على والد "فيروزة" وسيدخل السجن ظلمًا، حيث انه في الواقع الخلل حدث بسبب الإهمال وتجاهل صاحب المشروع للشكوى المقدمة من والد فيروزة، لتقوم فيروزة بتغير هويتها لتبدأ العمل في الشركة وتكافح لإثبات براءة أبيها ومعاقبة صاحب الشركة، ليظهر في وجهها حبيبها السابق "اياز" والذي يعتبر الموظف المفضل لمدير الشركة والذي في الوقت نفسه يعيش علاقة مع "بيراك" شقيقة المدير وتحدث أحداث أخرى تغير الوضع وتجعله معقداً.

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