مريم حسين تثير الجدل بفيديو تعلن فيه عن مرضها وهي على السرير!

مريم حسين

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين عن تعبها وإصابتها بالمرض، دون أن تكشف عنه من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”.

وكانت قد أعلنت عن مرضها وهي مستلقية على السرير وفي يدها كوب من الزنجبيل، حيث أثارت ضجة كبيرة بين متابعينها، مؤكدة أنها تحتاج إلى الراحة والعلاج.

View this post on Instagram A post shared by سناب المشاهير | snapchat (@q8.snap) on Nov 19, 2018 at 11:11am PST

وكانت حسين تعرضت لهجوم كبير من قبل بعض المغردين العمانيين الذين عبروا عن استيائهم من ظهورها في العرض العسكري الذي أقامته السلطنة بمناسبة العيد الوطني الـ 48 الذي تم بحضور السلطان قابوس بن سعيد.

ونشرت حسين عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها خلال العرض العسكري التقطتها لها والدتها من شاشة التلفزيون العماني الرسمي، وصورة أخرى للدعوة التي تلقتها من إدارة الديوان السلطاني لحضور العرض.

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