فيديو: مريم حسين تحتضن طفلتها قبل دخولها غرفة العمليات..لحظات مؤثرة جذبت أنظار وقلوب محبيها!

مريم حسين

تداول رواد موقع التواصل فيديو مؤثر يجمع بين الفنانة مريم حسين وابنتها الوحيدة أميرة، من داخل إحدى عيادات الأسنان، وكانوا محبيها قد تفاعلوا مع المقطع بشكل كبير فور نشره.

مريم حسين كانت نشرت عبر حسابها على سناب شات فيديو لها وهي من داخل عيادة طبيب الأسنان، وظهرت ابنتها الوحيدة وهي تجري عليها وتحتضنها بقوة وهي ممددة جسمها على “الشازلونج” الطبي استعداداً لإجراء مهمته.

وتفاعل محبو مريم حسين مع المقطع مؤكدين على أنه مؤثر ويدل على حب الصغيرة لوالدتها الشديد، وأن هذه اللحظة الحميمية بينهما جاءت مليئة بالمشاعر الصادقة بعيداً عن أي مبالغة.

كما أكد البعض أن ابنة مريم حسين أصبحت أكبر، حيث بدت مختلفة عن الصور المتداولة لها على مواقع التواصل، رغم أن وجهها لم يكشف حتى الآن بشكل واضح.

وفي لحظة احتضان ابنة مريم حسين لوالدتها علق الطبيب على الأمر قائلاً لها: “لذيذة كتير بنتك”، لتشكره بدورها على مجاملته اللطيفة في حق الصغيرة.