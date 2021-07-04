طليق مريم حسين يثير الجدل بظهوره الأخير..والجمهور "شكلوا مريض"!

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديد لـ فيصل الفيصل والذي هو طليق مريم حسين وفي نفس الوقت والد طفلتها الوحيدة.

فيصل والذي أطل بعد غياب ظهر بشكل مُختلف قليلاً عزاه البعض إلى دخوله للسجن لمدة جيدة فيما علق البعض أنه ربما يعاني من مرض ما، وتحدث الفيصل عن التغيير الذي أصابه على مستوى شخصيته وجاء تحديداً بتصريحه "كثير يقولون شكلك تغير...مو بس شكلي تغير كل شي فيه تغير والحمد الله أنا أقوى وسعيد برجعتي لكم وترحيبكم فيه".

يذكر أن مريم حسين تزوجت من فيصل الفيصل عام 2016 بعد أن تم التعارف بينهما من خلال تعاونهما في مسلسل "البيت الكبير"، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة"، وانفصلت عنه عام 2017 وسط فضائح وتهديدات واتهامات بالخيانة خاصةً أن مريم أنجبت بعد 7 أشهر فقط من زواجها.

بعدها بفترة اعتذر فيصل عن كل الإساءات التي وجهها لـ مريم واكتفت الأخيرة بحذف كل التعليقات التي هاجمت فيها زوجها السابق وصرحت إن سبب طلاقهما هو خيانته لها. ومن ثم صدر قرار بسجن فيصل الفيصل لحوالي العام والثلاثة أشهر بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بـ مريم.

ابنة مريم حسين!

مريم كانت قد شاركت الصُور الأولى لوجه ابنتها منذ فترة بمناسبة أنها أتمت عامها الرابع وارفقت الصُور تعليق "انت ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية، أنا فخور جدًا لأنني اناديكِ بابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك.. عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية"!

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