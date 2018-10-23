مريم حسين تصدم جمهورها بصورة لها مع ابنتها...شاهدها

مريم حسين

تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين لانتقادات حادة من قبل بعض متابعيها على موقع (إنستغرام) بعد نشرها صورة لابنتها بـ(الحفاضة) فقط، كما كانت تجلس هي بجوارها بالـ(هوت شورت)، حسب موقع دنيا الوطن.

وتعجب عدد من متابعي مريم حسين لنشرها صورة لابنتها وخضوعها لجلسة تصوير كاملة، على الرغم من بكائها مسبقًا وتهديدها بمقاضاة من قاموا بنشر صورة لابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم أحد متابعي النجمة المغربية الصورة، قائلًا: (قبل فترة من الزمن زعلتي وبكيتي علشان صورة نزلتيها بالغلط لبنتك، والحين تنزلين صورة عريانة ليكي ولبنتك… وين الحشمة؟).

وردت مريم حسين عليه، قائلة: (صح انفصام)، ثم قامت بعدها بحذف ردها، وكتبت: (قبل فترة فعل ماضي.. حاليًا فعل الحاضر، أنا مع الحاضر والمستقبل).

ونشرت الفنانة المغربية الشهيرة من قبل صورة لابنتها عندما كانت بعمر الستة أشهر بالخطأ عبر حسابها على (تويتر)، إذ ظهرت بجوارها خلال جلوسها على الأريكة دون أن تقصد.

ولجأت مريم حسين وقتها إلى الشرطة لمقاضاة كل من تداول صور ابنتها، كما طالبت متابعيها في فيديو أثناء بكائها بعدم تداول صور صغيرتها والتوقف عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.