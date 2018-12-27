مريم حسين تودع ابنتها في المطار في مشهد مؤثر امتلأ بدموع الفراق..(فيديو)

مريم حسين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة مريم حسين وهي تودع ابنتها أميرة في المطار في مشهد مؤثر يُبكي الحجر.

وبدت حسين متأثرة بشدة على فراق ابنتها، وعبرت عن شعورها بالبكاء أثناء أصعب اللحظات التي لا يحب أن يختبرها أحد، وقالت مريم خلال الفيديو: "تخيلوا بالعادة أنا لي أسافر وأخلي بنتي في البيت مع جدتها، بس الحين أول مرة بعد سنتين بنتي تسافر وتخليني أنا في البيت".

وكانت هناك تساؤلات عدة من قبل المتابعين حول سبب سفر أميرة ابنة مريم حسين، ولكن البعض توقع أن السبب الرئيسي هو زوجها السابق فيصل الفيصل الذي من المحتمل أنه طلب أن تتواجد ابنته بجانبه في هذه الفترة.

من ناحية أخرى، كانت مريم حسين قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد انتشار أخبار عن توتر علاقتها مع شقيق حسين الجسمي والذي يدعى صالح الجسمي، حيث وصلت الأمور فيما بينهما إلى القضاء بعدما أساء للمغربيات ودولة المغرب على حد تعبيرها.