مريم حسين تُثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة جدًا!

مريم حسين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة جدًا للفنانة المثيرة للجدل مريم حسين، وتظهر حسين بالصورة بإطلالة مُثيرة تكشف عن جزء كبير من صدرها وساقيها.

وأثارت الصورة موجة من الجدل والانتقاد، حيث هاجم نشطاء الإنترنت الفنانة مريم حسين بسبب جرأة إطلالتها المُبالغ فيها مُعتبرين انها في كل مرة تتجاوز الخطوط الحمراء وتتعمد إثارة الجدل حولها بشكل مستمر.

فيما اعتبر عدد كبير منهم أن ملابس حسين حرية شخصية وأمر يعنيها لوحدها ولا يحق لأحد التدخل فيه وأن كل شخص حر بما يرتديه.

وعلى صعيد مختلف كانت الفنانة مريم حسين قد نشرت مؤخرًا فيديو قالت من خلاله أنها استطاعت من الحصول على حكم لصالحا ضد الصحافي الإماراتي صالح الجسمي مؤكدة انه كان في السجن بسبب شتمه لها.