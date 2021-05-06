لأول مرة.. مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان برعاية هيئة الترفيه السعودية

مفاجأة لعشاق مسرحية "مدرسة المشاغبين"!

كشف المستشار السعودي تركي آل الشيخ عبر الحساب الرسمي لهيئة الترفيه السعودية على موقع "تويتر" أنه من المقرر عرض المسرحية الأشهر عربيًا باستخدام تقنية الألوان في موسم عيد الفطر، حيث ستعرض على منصة "شاهد".

وجاء في التغريدة: "تشاهدون قريباً ولأول مرة .. مسرحية مدرسة_المشاغبين بالألوان على منصة "شاهد" الإلكترونية".

ونشرت منصة "شاهد" فيديو دعائيًا للمسرحية عبر حسابها الرسمي "تويتر" تظهر فيه لقطات بتقنية الألوان، وذلك بعدما اعتدنا على مشاهدتها باللونين الأبيض والأسود على مدى الـ47 عامًا.

وأشاد الكثيرون بالنقلة النوعية التي تقدمها الهيئة في تطوير الجانب الترفيهي، فعلَّق أحدهم: "كل شي يتطور بالحياه إلا الترفيه ماكن نتوقع انها تتطور وجاء المستشار وغير كل شي بالحياه وصارت لدينا صدمات من التطوير الذاتي نرفع القبعه لك ياسعادة المستشار".

كل شي يتطور بالحياه الا الترفيه ماكن نتوقع انها تتطور وجاء المستشار وغير كل شي بالحياه وصارت لدينا صدمات من التطوير الذاتي نرفع القبعه لك ياسعادة المستشار — سالم الحامد الكليب (@salemhamd1) May 2, 2021

يذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" عرضت عام 1973 لأول مرة، وهي من بطولة: عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبدالله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.