مسلسلات رمضان 2021.. "الدراما المصرية"

تشهد الدراما المصرية تنافس عالي في موسم رمضان من كل عام. وتتنوع المسلسلات بين أعمال درامية اجتماعية، كوميدية، وأكشن. ويتهافت نجوم الدراما لحصول على دور في أفضل المسلسلات المنافسة بهذا الشهر.

إليك قائمة بمسلسلات رمضان المصرية ل2021:

الإختيار 2: رجال الظل

بعد نجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من هذا العمل، سيعرض الموسم الثاني في رمضان 2021، مع تغير أبطال العمل والقصة، أنها سيبقى بنفس اللإطار.

قصة المسلسل

يتناول المسلسل قصص حياة شهداء من الشرطة المصرية في الفترة 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة العدوية وغيرها.

أبطال المسلسل

كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الملك أحمس

مأخوذ هذا المسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ. وقد تلقى العمل انتقادات كبيرة قبل حتى أن يتم عرضه ومنذ اختيار بطل العمل.

قصة العمل

يدور حول قصة الملك أحمس الذي طرد الهكسوس الذين احتلوا شمال مصر لمدة 108 سنوات.

أبطال العمل

عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام. وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي.

النمر

بعد غياب محمد عادل إمام عن موسم رمضان الماضي، يعود هذا العام إلى الشاشة بمسلسل النمر

قصة المسلسل

في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر حلق العديد من الصراعات.

أبطال المسلسل

محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. ومن إنتاج شركة سينرجي.

موسى

محمد رمضان يعود في رمضان 2021 بمسلسل "موسى".

قصة العمل

تدور احداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

أبطال العمل

محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، أسماء جلال، تارا عماد، فريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول. من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

نسل الأغراب

يجمع المسلسل نجمان من نجوم الأكشن في مصر أحمد السقا وأمير كرارة.

قصة المسلسل

يتناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

أبطال العمل

أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، إنجي المقدم، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، ليال عبد الخالق، حمدي إسماعيل، حمدي هيكل، عمرو عبد الجليل، منة فضالي، مريم سعيد صالح، إنعام الجريتلي، هدير عبد الناصر، أحمد ماجد. من تأليف وإخراج محمد سامي.

ملوك الجدعنة

يصنف العمل ضمن مسلسلات الإثارة والتشويق.

قصة المسلسل

تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.

أبطال العمل

مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، محمود حميدة، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، دلال عبدالعزيز. من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى وﺗﺄﻟﻴﻒ عبير سليمان.

أحسن أب

مسلسل كوميدي من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محيي محمد المحمدي.

قصة العمل

تتناول أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، قصة أب يحاول جاهدا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله مع أسرته، وتقع له العديد من المفارقات.

أبطال العمل

علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، أحمد جمال سعيد، هاجر أحمد، جيهان خليل، خالد عليش، مراد مكرم، كريم حسين.

فارس بلا جواز

بعد غياب 10 سنوات عن شاشة التلفاز، مصطفى قمر يعود إليها في رمضان 2021 بمسلسل فارس بلا جواز.

قصة العمل

من خلال حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداث المسلسل عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروسة.

أبطال العمل

مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، ندى موسى، محمد ثروت، سليمان عيد، بشرى، شيري عادل، راندا عبد السلام، مصطفى حمزة، محمد مغاوري.

لعبة نيوتن

بعد غياب منى زكي عن الدراما التلفيزيونة لمدة 4 سنوات تعود هذا العام بعمل جديد يحمل اسم "لعبة نيوتن".

قصة المسلسل

تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

أبطال العمل

منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب.

هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب وأحمد أنور، وتأليف باهر دويدار.

قصة العمل

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، وفكرة الأيدي الخفية وراء ثورة 25 يناير، وكيف تعاملت معها المخابرات المصرية.

أبطال العمل

أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة.

المداح

المسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق تراجيدي، ويظهر النجم حمادة هلال فى مسلسل "المداح" شخصية شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد.

أبطال العمل

حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، حنان سليمان، رضوى البروكي، بسمة ماهر.

نجيب زاهي زركش

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ شادي الفخراني، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.

قصة العمل

تدور الأحداث في إطار كوميدي درامي حول محامي، لديه 4 أبناء يحقدون عليه بعد وفاة زوجته، فيقرر تلقينهم درسا لن ينسوه.

أبطال العمل

يحيى الفخراني، هالة مرزوق، منا عادل، محمد محمود، كريم عفيفي، جلا هشام، إسلام إبراهيم، رامز أمير، هالة فاخر، أنوشكا، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، محمد يسري.

اللي مالوش كبير

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

قصة المسلسل

يجبر والد غزال - ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

أبطال العمل

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط.

حرب أهلية

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبد العزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان

قصة العمل

في إطار دراما الصراعات والخلافات العائلية، يتناول المسلسل قصة سيدة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة، فتشب في كنف زوجة أبيها مما تجعلها قريبة منها، وتقسو على والدتها الحقيقة.

أبطال العمل

يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، أروى جودة، رشدي الشامي، خالد حجاج، محمود حجازي، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، ميريت عمر الحريري.

ضد الكسر

من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي

قصة المسلسل

تعاني سلمى من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشاكل بشكل دائم.

أبطال العمل

نيللي كريم، تارا عماد، منا عادل، مصطفى درويش، نور إيهاب، لقاء الخميسي، محمد فراج، حمزة العيلي، هشام إسماعيل.

كوفيد 25

من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء.

قصة العمل

تدور الأحداث في إطار الخيال العلمي، حيث الطبيب ياسين الذي يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.

أبطال العمل

يوسف الشريف، أيتن عامر، أمير صلاح، محمد عادل، أحمد صلاح حسني، ديانا هشام، إسلام جمال، إدوارد، راندا البحيري، عصام السقا، صفاء الطوخي، عبدالرحيم حسن.

الطاووس

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبد العزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ كريم الدليل، ومحمد ناير.

قصة العمل

يقدم النجم جمال سليمان شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.

أبطال العمل

جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، ريم المصري، جورج اشرف، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، دانا حمدان، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، مهند حسني، أحمد إمام، جمال عبدالناصر، نهال عنبر.

ضل راجل

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح.

قصة العمل

ينتمي العمل إلى الدراما الشعبية، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

أبطال العمل

ياسر جلال، نيرمين الفقي، محمود عبدالمغني، هالة أنور، أحمد حلاوة، محمد عادل، إنعام سالوسة، رنا رئيس، نور اللبنانية، نهاد نور، أحمد منير، عصام السقا، محمد علي رزق، محمد يسري، رباب ممتاز، مجدي فكري، إيهاب فهمي، علاء عرفة، هدى الإتربي، لمى كتكت، أميرة العايدي.

بين السماء والأرض

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ نجيب محفوظ (قصة)، إسلام حافظ (سيناريو وحوار)

قصة العمل

يتعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات بالقاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

أبطال العمل

هاني سلامة، درة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، ندى أكرم، جيهان الشماشرجي.

قصر النيل

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ خالد مرعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبد المالك.

قصة المسلسل

يتوفى زوج (دينا الشربيني) فتضطرها الظروف للزواج من شقيق زوجها، فتنشأ خلافات بينها وبين زوجته الأولى.

أبطال المسلسل

دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ميريت عمر الحريري، منا عادل، مريم الخشت، آية إبراهيم، عمر السعيد، ناردين فرج، نبيل عيسى، محمد حاتم، محمد محمود عبدالعزيز، سامي مغاوري.

عالم موازي

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ هشام جمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو وهبة وهشام جمال.

قصة المسلسل

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول فتاة تقع لها العديد من المفارقات.

أبطال العمل

دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، دلال عبدالعزيز.

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