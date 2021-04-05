مسلسلات رمضان 2021 الكوميدية

يبحث محبو الدراما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا والحظر في المنزل، على مسلسلات خفيفة كوميدية ترفه عنهم قليلًا.

إليك بعض هذه الأعمال الكوميدية الني ستعرض في رمضان 2021:

عالم موازي:

قصة المسلسل:

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول فتاة تقع لها العديد من المفارقات.

أبطال العمل:

الفنانة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ومحمد أوتاكا. وتأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

فارس بلا جواز:

قصة العمل: مسلسل "لايت كوميدي"، تدور أحداثه عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروسة. ويعرض بحلقات متصلة منفصلة. أبطال العمل: مصطفى قمر وريم مصطفى، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الابياري، وعدد أخر من الفنانين، وبمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، وتيام مصطفى قمر. من تأليف فداء الشندويلي، إخراج معتز حسام.

نجيب زاهي زركش:

قصة العمل: تدور في إطار درامي كوميدي حول الثري نجيب زاهي صاحب العديد من الممتلكات والذي يعيش في قصر فخم، وتتوفى زوجته في أولى حلقات المسلسل، تاركة له 3 أبناء يدعون (مسعد وسعيد وسعد)، وتتوالى الأحداث بعد ذلك. أبطال العمل: يحيى الفخراني أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهالة فاخر. إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال.

أحسن أب

قصة العمل: تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، قصة أب يحاول جاهدًا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله مع أسرته، وتقع له العديد من المفارقات. أبطال العمل: علي ربيع، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، وأحمد جمال سعيد، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، وخالد عليش، ومراد مكرم، وكريم حسين، وإبرام سمير، ومحمد أوتاكا.

السنونو

قصة العمل: تدور أحداث المسلسل على متن سفينة تجوب البحار ضمن "رحلة للتعارف، والتقارب، وغسل الهموم، والبحث عن قليل من السعادة، والراحة". تنتقل السفينة في محطات عدة بين الدول العربية، لتكون لكل محطة أحداث مختلفة. أبطال العمل: ياسر العظمة، وعابد فهد وبشار إسماعيل ومحمد قنوع ومرح جبر وديمة الجندي، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون.

الديك الأزرق

قصة العمل: تدور قصته حول العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مختلف والتي سيتم طرحها بشكل كوميدي. أبطال العمل: عبدالله السدحان، وبيومي فؤاد، ونورا مصطفى، وشيماء سيف وعبدالله الحمادي . من إخراج وﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال.

ممنوع التجول

قصة العمل: يتحدث العمل عن تداعيات فيروس "كورونا" وما خلفه من آثار غير مرغوب فيها على المجتمع، وما أدى لإجراءات واحترازات وقائية عدة وإغلاق المطارات، والتعليم عن بعد وغيرها. أبطال العمل: ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وفايز المالكي، وحبيب الحبيب، وفاطمة الحوسني، وإلهام علي. من ﺇﺧﺮاﺝ أوس الشرقي، ونشأت الملحم، وﺗﺄﻟﻴﻒ خلف الحربي.

بوطار

قصة العمل:

تدور أحداث مسلسل "بوطار" حول فرقتين، فرقة أبو طار وأسرته، أما الفرقة الأخرى أبو طار الأصلي ولدى الفرقتين مدير أعمال يتسبب لهم في العديد من المشاكل الكوميدية.

أبطال العمل:

داود حسين، وإبراهيم الحربي، ومحمد العجيمي، وعبير الجندي، ومحمد الحملي، وعبدالله الخضر. من إﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي وﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد.

شلوي ناش

قصة العمل:

تدور أحداث مسلسل "شليوي ناش" في ستينيات القرن الماضي عندما يجمع القدر بين الصديقان (شليويح وناشي)، بالرغم من فارق العمر بينهما الكبير، إلا أن صداقتهما تتحدى كل الفوارق، فيتعهّدان السير بين دروب الحياة ليتجاوزا سويًا أي عراقيل ومصاعب.

أبطال العمل:

عبدالله السدحان ويعقوب عبدالله ومحمد العجيمي ولطيفة المقرن وغدير زايد وعبد الامام عبدالله ومرام البلوشي وحصة النبهان وغرور وشهد سلمان وعبد العزيز النصار وعبدالمحسن القفاص. من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله السعد.

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