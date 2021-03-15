مسلسلات رمضان 2021 السورية

يعد موسم رمضان بالإضافة إلى كونه شهر العبادات والطاعات، موسم منافسة عالي في مجال الدراما العربية، سواء كانت سورية أو مصرية أو حتى مختلطة بين أكثر من لهجة عربية.

منذ بداية الأزمة في سوريا، تأثرت الدراما السورية بشكل ملحوظ بها، من حيث المضمون وحتى عدد الأعمال التي تعرض، إلا أنه من المتوقع أن تعود الدراما هذا الموسم بشكل قوي.

إليك المسلسلات السورية التي ستعرض في رمضان 2021:

المسلسلات الدرامية الاجتماعية:

على صفيح ساخن

تدور أحداث العمل حول عائلة سورية تعيش تحديات مختلفة ومصيرية في الحياة، كما يلقي الضوء على العلاقات الأسرية الشائكة بين العائلة الواحدة وفق خط درامي جديد من ناحية لم تتطرّق إليه الأعمال السورية من قبل.

أبطال العمل

أمل بشوشة

ستجسد دور هند، التي تبدأ أحداث العمل بانفصالها عن زوجها، وهي أخت وحيدة في عائلة كلها ذكور. كما انها تمتلك صالون حلاقة نسائية.

سلوم حداد

سيلعب دور زعيم الزبالين في عالم يدخل كافة أنواع الجريمة في العالم السفلي.

باسم ياخور

سيكون بدور شاب يدعى هلال الحجار. وهو الابن الأكبر لعائلة تعود إلى بيتها بعد غياب. ويعيش صراعات شخصية وآخرى عائلية ليجد نفسه متورط في أمر أكبر منه.

عبد المنعم عمايري

أبو كرمو اسم الشخصية التي سيمثلها عمايري، وهو شخص انتهازي يعمل لدى عصابة مافيا ويبيع المخدرات.

كما يشارك في هذا العمل سمر سامي، ميلاد يوسف، سليم صبري وغيرهم من نجوم سوريا. والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج غولدن لاين وآي سي ميديا.

خريف العشاق

تبدأ أحداث المسلسل من فترة السبعينيات وتمتد إلى ثلاثة عقود، وتتناول قصة حياة ثلاثة ضباط شبان، يتزوجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة. ويستعرض العمل تأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية على كل ثنائية منهم.

أبطال العمل

أحمد الأحمد

يجسد شخصية "سعيد" ضابط بالأمن.

صفاء سلطان

تؤدي شخصية "هيفاء" زوجة سعيد، والتي ترتبط بعلاقة مختلفة مع شقيق زوجها "بدر".

محمد الأحمد

يلعب دور بدر شقيق سعيد.

ويشارك في المسلسل حلا رجب، لجين اسماعيل، علا سعيد، حسين عبّاس، عبير شمس الدين، عدنان أبو الشامات وغيرهم من نجوم سوريا. كما سيكون أيمن زيدان ضيف العمل الذي هو من تأليف ديانا جبور، إخراج جود سعيد وإنتاج إيمار الشام.

بعد عدة سنوات

تدور أحداث العمل في زمنين مختلفين (ثمانينيات القرن الماضي، وعام 2014)، وتبدأ الحكاية من الصحافية رنا التي كانت تسير في طريق عودتها باتجاه منزلها قبل أن تندلع الاشتباكات، فتطرق أحد أبواب البيوت هرباً من القصف، وهو لعائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء هم: نورس، معروف، جمال، أميرة، مازن، وتدخل إلى غرفة معروف الذي يسرد لها قصة عائلته ويعود معها بالزمن إلى الوراء.

أبطال العمل

ديمة قندلفت، عبد المنعم عمايري، ميلاد يوسف، سعد مينة، ندين تحسين بك، ريم زينو، روبين عيسى، علي كريم، جفرا يونس، كرم الشعراني، هبة زهرة، رنا العضم، ريم عبد العزيز، أسامة السيد يوسف، مصطفى العادل وسوار الحسن. من تأليف بسام جنيد، إخراج عبد الغني بلاط، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

ضيوف على الحب

يتحدث المسلسل السوري حول الحب فيما بعد الحرب السورية، ويتناول حياة عدد من الأشخاص الذين يعيشون في منزل واحد، ويسعون للوصول إلى أحلامهم في ظل ظروف محيطة بهم وقاسية بأوقات ما بعد الحرب والأزمة التي مرت على سوريا. كما يتناول شعور الحب كحالة إيجابية، وسط الكثير من المشاعر والحالات السلبية.

أبطال العمل

فايز قزق، زهير رمضان، جرجس جبارة، شكران مرتجى، فادي صبيح، جيني إسبر وغيرهم من نجوم سوريا. العمل من تأليف سامر محمد إسماعيل، إخراج فهد ميري، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

رد قلبي

يبدأ العمل بجريمة قتل خلال حفلة زفاف, كنوع من التشويق لتتشابك الخطوط فلا يعرف من القاتل كما يسلط العمل الضوء على فساد حيتان المال وتجارة الأطفال والأعضاء.

أبطال العمل

جوان خضر، رواد عليو، جيني اسبر، نظلي الرواس، عاصم حواط ، حسين عباس، جهاد الزغبي ، أمانة والي، رنا جمول،عاطف حوشان، نادين قدور، سوسن ميخائيل ، توفيق اسكندر، ربى المأمون، زين اسماعيل، لؤي الزعتري، مايكل كبابة، ومن العراق سولاف.

كما أن المسلسل من تأليف فهد مرعي، إخراج عمار سهيل تميم، إنتاج شاميانا.

رياح الجبل

يتألف المسلسل من ثلاث حكايا تتوزع بين ثلاث عشاريات تحمل عناوين:« أوهام، اختفاء، العاصفة» مدة كل منها من (10 إلى 12) حلقة تلفزيونية، وكل حكاية فيها لها بناؤها الدرامي المبني على قصص حب غريبة تأخذنا عبر منحنيات أحداثها إلى رحلة مملوءة بالتشويق والإثارة ويتخللها الأكشن والغموض.

العمل للمخرج ظهير، قصة وسيناريو وحوار زكي مارديني، وإنتاج شركة "يوتوبيا" للإنتاج والتوزيع الفني.

أبطال العمل

عامر علي، ريم زينو، محمد خير الجراح، محمد قنوع، مي مرهج، ربا المأمون، ناديا بدران، حسام كنة، باسل طه، غرام علي، عبير بيطار و ضيفة الشرف ريم عبد العزيز.

دفا

عمل اجتماعي يروي حكاية مجموعة مكونة من أربع شباب وصبية، بيعملوا مشروع كافتيريا بحديقة عامة"، لافتاً إلى أن المسلسل سيتطرق لعلاقة هذه الشخصيات ببعضها، وصراعاتهم الداخلية، إضافة إلى صراعهم مع سعد "وهو إحدى شخصيات المسلسل، شخص محدث نعمة يحاول التدخل بحياة الشباب بأكتر من طريقة".

أبطال العمل

محمد حداقي، نادين خوري، أيمن عبد السلام، باسل حيدر، حسين عباس، محمود خليلي، عامر علي، يحيى بيازي، حازم زيدان، لينا حوارنة، روعة السعدي، ريم عبد العزيز، صفاء رقماني، نور الوزير، محمد حسن، فراس حلبي ، سهير صالح، علا سعيد، وآخرين.

المسلسل من تأليف بسام مخلوف، إخراج سامي الجنادي، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

الضفدع

مسلسل بوليسي، من تأليف عصام المسكي - رامي شاهين - سامر عادلة، إخراج يزن أبو حمدة، إنتاج آرت لينكس بروداكشن - ديالا للإنتاج الفني.

قصة العمل مكون من ثلاثة فصول، يتألف كل فصل من 10 - 12 حلقة، ويدور في قالب بوليسي ضمن أحداث سريعة ومشوّقة.

أبطال المسلسل

أمل عرفة ، محمد حداقي، جيني إسبر ، جوان خضر، وفاء موصلي ، جمال قبش، غابرييل مالكي، غسان عزب، مروة الأطرش، يامن سليمان، باسل خليل، حسين عباس، رشا ابراهيم، باسل حيدر، نادين قدور، علي القاسم، نادين الشعار، احمد السيد يوسف، محمد حسن، نسيم أبو دان، حمادة سليم، مصطفى العادل.

مقابلة مع السيد أدم 2

يستكمل المسلسل أحداث الموسم الأول من المسلسل، حيث يواصل الدكتور آدم مشوار البحث عن العصابة التي كانت وراء مقتل ابنته، ويدخل في تفاصيل صعبة ومعقدة ويتوصل لربط خيوط بعضها البعض واكتشاف شبكة معقدة تعمل في تهريب وتجارة المخدرات تحت غطاء الأعمال التجارية الشرعية، فيلاحق هذه الخطوط ويربطها ببعضها عبر رحلة من التنكر والهروب والاختباء، باعتباره يصبح مطلوباً للعدالة ويحكم عليه بالإعدام.

أبطال العمل

غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، بزن خليل، دانا جبر، تولين البكري، يارى قاسم، يزن السيد، منة فضالي، فاديا خطاب، يحيى بيازي، جمال العلي، مصطفى المصطفى، روعة السعدي، ترف التقي، فاتن شاهين، عبد المنعم عمايري، عامر علي، مروة الأطرش، ريم عبد العزيز. تأليف فادي سليم، إخراج فادي سليم، وإنتاج فونيكس غروب.

السنونو

يعد هذا المسلسل الكوميدي الاجتماعي هو عودة للنجم السوري ياسر العظمة بعد غياب سنوات طويلة عن شاشة التلفاز. العمل من تأليفه وإخراج: خيري بشارة.

ويحكي العمل عن سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، "ركاب جدد بكل محطة، وبكل محطة في حكاية"، و سيطرح من خلال أحداث المسلسل عديد القضايا، التي تحظى باهتمام الجمهور العربي؛ فالسفينة التي تعتبر مسرحاً للأحداث، والتي ترسو في موانئ بلدان عدة، بحسب مسار الحكاية القائم على نمط «سيت كوم»، وهو ما يتيح مشاركة العديد من الفنانين من العالم العربي على مدار الحلقات.

أبطال العمل

بالإضافة إلى ياسر العظمة الذي سيؤدي دور "القبطان عوني"، عابد فهد، بشار إسماعيل، جرجس جبارة، محمد قنوع، ديمة الجندي، ومجموعة من الممثلين السوريين والعرب.

الأعمال الشامية:

الكندوش

تجري الأحداث في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.

أبطال العمل

أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، كندا حنا، حسام تحسين بيك، شادي زيدان، زهير عبد الكريم، جفرا يونس، نزار أبو حجر، رضوان عقيلي، آندريه سكاف، تيسر ادريس، وضاح حلوم، عبد الفتاح المزين، جمال العلي، همام رضا، هافال حمدي، خالد شباط، حازم زيدان، فاتح سليمان.

المسلسل من تأليف حسام تحسين بك، إخراج : سمير حسين، وإنتاج MB (ماهر برغلي).

حارة القبة

تدور الأحداث في إطار الدراما الممزوجة بالتشويق، حول فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، وتسليط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

العمل من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، إنتاج عاج.

أبطال العمل

عباس النوري، سلافة معمار، صباح الجزائري، شكران مرتجى، نادين خوري، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، إمارات رزق، قاسم ملحو، رواد عليو، كرم الشعراني، محمد قنوع، علي سكر، يزن خليل، حلا رجب، يامن الحجلي، نجاح سفكوني، وفاء موصللي، علي كريم، رهف الرحبي، روعة السعدي، ترف التقي، جرجس جبارة، أيمن بهنسي، رامز عطا الله، عبد الرحمن قويدر، إيمان عبد العزيز، رجاء يوسف، نورهان قصبللي.

سوق الحرير 2

يتحدث عن الانفتاح الفكري والثقافي الذي حدث بعد خروج الاحتلال الفرنسي والاعتماد على القدرات والمنتجات المحلية، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات في مدينة دمشق حول الأخوين عمران وغريب.

أبطال العمل

بسام كوسا، سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، قمر خلف، أمانة والي، وفاء موصللي، فادي صبيح، ميلاد يوسف، ريم كفارنة، شادي الصفدي، علاء قاسم، هيفاء واصف، نجاح سفكوني، وائل زيدان، يزن السيد، علي كريم، رامز الأسود، علا سعيد، ريم زينو.

المسلسل من تأليف حنان المهرجي - يزن الداهوك - سيف رضا حامد، إخراج المثنى صبح، زإنتاج ميسلون فيلم - MBC Studio.

بروكار 2

دارت أحداث الموسم الأول في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقمشة البروكار ويشهد الجزء الثاني تغيرات وتطورات عدة.

أبطال العمل

نادين خوري، سليم صبري, لينا حوارنة، جمال قبش، زينة بارافي، يزن خليل، علاء قاسم، قاسم ملحو، سعد مينه، رنا أبيض، هلا يماني، رضوان قنطار، عدنان ابوالشامات، زهير رمضان، فاديا خطاب، أيمن بهنسي، تولاي هارون، وائل زيدان، معن عبد الحق، باسل خليل، رشا إبراهيم، صفوح ميماس، رائد مشرف، فاتح سلمان، ينال منصور.

من تأليف سمير هزيم، إخراج محمد زهير رجب، إنتاج قبنض ميديا.

باب الحارة 11

يعود المسلسل الشامي -الذي تعلق الجمهور العربي بأحداثه وتابعه- بموسمه الحادي عشر. وهو من إخراج محمد زهير رجب ومن تأليف مروان قاووق. وقد تم تصويره في الشام. بعد التغيرات التي حدثت في الموسم الماضي، يستمر هذا الموسم في "حارة الصالحية".

أبطال العمل

علي كريم "أبو النار"، أيمن بهنسي "أبو قاسم"، عادل علي "الشيخ عبد العليم"، محمد قنوع "سعيد"، أمية ملص "بوران"، هدى شعراوي "ام زكي"، هلا يماني "فايزة"، علاء قاسم "الضابط فادي"، وسيم الرحبي "الكومندان جان"، نجاح سفكوني "الزعيم أبو عزام"، جلال شموط "أبو نبيل بيك"، رائد مشرف "أبو مصطفى"، صالح الحايك "المختار أبو رسمي".

وشارك بالعمل، فاتح سلمان "العقيد راتب"، تيسير أدريس "أبو رمزي"، زهير عبد الكريم "ابو بسام"، مجدي مقبل "عزام"، جوان خضر "بسام"، رامز الاسود "محجوب"، يامن حجلي "شكري"، قاسم ملحو "رئيس الكركون أبو مشعل"، مأمون الفرخ "أبو نكاشه"، فوزي بشارة "أبو معروف"، ناصر وردياني "ابو ناتوف"، يحي بيازي "ابو نحلة"، طارق مرعشلي "ابن أخو أبو بسام".

العربجي

تدور أحداثه حول مجموعة من أبناء العم يطلق عليهم اسم "النشواتي" ويمتلكون إحدى حارات دمشق، ويقع بينهم خلاف كبير، وفي تلك الأثناء تدخل شخصية العربجي سائق الحنطور في الحارة، في السياق، وسرعان ما تنقلب الأمور ويصبح العربجي هو المسيطر على الحارة.

أبطال العمل

باسم ياخور، سلوم حداد، طلال مارديني. من إخراج تامر إسحاق.

نسرين طافش بالعباءة والحجاب مجدداً.. والجمهور يستذكر تصريحات زواجها

هند القحطاني تخسر والدها.. وصُورة متداولة للراحل تثير الجدل!