نسرين طافش بالعباءة والحجاب مجدداً.. والجمهور يستذكر تصريحات زواجها

عادت الممثلة السورية نسرين طافش إلى تصدر الحديث مجدداً بعد أن شاركت مجموعة صُور لها بالعباءة والحجاب خلال تواجدها في السعودية.

وأثارت الصُور المتداولة الجدل بشكل كبير لأن الممثلة اعتادت آخر فترة على مشاركة مثل هذه الصُور بشكل كبير، إذ رأى عدد كبير من الجمهور أنها تلميح لأنها تفكر بارتداء الحجاب جدياً كما تم ربط الموضوع بخطيبها الذي لم تعلن عنه لحد الآن وربما بالفعل قد تزوجا.

وكانت نسرين قد تصدرت الترند منذ مدة بعد أول ظهورها لها بالحجاب والعباءة السوداء، وبعد تداول الصورة بشكل كبير اضطرت نسرين للتوضيح أن الإطلالة من أجل مسلسلها الرمضاني القادم "المداح" والذي يجمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"، وتؤدي نسرين في العمل دور فتاة تدعى "رحاب" من دون التطرق لباقي التفاصيل، إلا أنها أكدت أن الدور جديد عليها وسينال إعجاب الجمهور وتؤدي فيه دور زوجة حمادة هلال.

بالعودة للحياة الشخصية للفنانة، فقد كانت قد أعلنت منذ أشهر قليلة وبالتحديد خلال مهرجان الجونة السينمائي أنه تم خطبتها بسرية كاملة بوجود الأهل فقط وأنها ستدخل القفص الذهبي بنفس الطريقة على الأغلب خلال السنة الحالية 2021. مع إعلان خبر الخطوبة والزواج بدأت التخمينات حول هوية العريس وضجت الصفحات الفنية وقتها بهوية العريس وهو الملياردير الكويتي ورئيس نادي توتنهام الإنجليزي "فواز الهوساوي".

ونفت المصادر المقربة من الفنانة خبر ارتباطها بـ فواز إلا أن الشائعات لم تتوقف ضمن أخبار شبه أكيده أنه هو فعلاً العريس المنتظر وسط صمت من طرف نسرين في البداية، إلا أنه مع تداول الخبر بشكل كبير خرجت عن صمتها بتغريدة جاء فيها "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

للمزيد من قسم الترفيه:

هند القحطاني تخسر والدها.. وصُورة متداولة للراحل تثير الجدل!

تعرفوا على هشام مدكور الذي فضحته كاملة أبو ذكرى بقضية اغتصاب الأطفال

مشاري البلام إلى الواجهة مجدداً.. هل وفاته بسبب خطأ طبي