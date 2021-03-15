هند القحطاني تخسر والدها.. وصُورة متداولة للراحل تثير الجدل!

فُجعت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني بخبر وفاة والدها عبد الهادي القحطاني حيث يُقيم في السعودية برفقة عائلته.

وشاركت هند الخبر الحزين بمنشور عبر حسابها في سناب شات تعليق جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون...انتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني إلى رحمة الله..إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون...اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقهِ من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ووجه الجمهور التعازي لـ هند ضمن تعليقات مختلفة وكان الملفت تداول صُورة لوالدها الراحل والذي بدا كأنه من احد الشيوخ الملتزمين، مما اعتبره البعض غريب مع الحرية ونمط حياة هند القحطاني التي لم ترى والدها لسنوات طويلة.

وتعيش هند حالياً مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها.

أما عن سبب هجرتها من السعودية فقد كانت قد تطلقت من زوجها الذي أنجبت منه أولادها الأربعة، وكانت تعمل كمعلمة في إحدى المدارس قبل أن تقرر الرحيل برفقة أولادها إلى أمريكا حيث اشترت قصر كبير بعد حوالي السنتين من وُصولها.

وكانت هند قد تحدثت سابقاً عن طليقها وفرصة العودة مجدداً له وعلقت "مستحيل..أنا عفته وتركته بعد ما صبرت عليه لسنوات"..كما أنها استرجعت ما حدث معها عندما أخبرت والدها بأنها لا تريده واستذكرت بالحرف ما قالته له "لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله"، وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدهما بحكم العادات ونظرة المجتمع للمطلقة.

وكانت ابنة هند التي تدعى رؤى قد علقت على السؤال المستمر عن والدها بـ "أبوي بالسعودية والحين هو متجوز وعنده أربع أطفال، لما كنا بالسعودية شفت الاثنين الكبار أما الصغار بشوفهم لما نحكي مع أبونا عن طريق الفيديو بس ولا مرة شفتهم ع الطبيعية"

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