مسلسلات تركية جديدة للموسم القادم - خريف وشتاء 2022

حصلت المسلسلات التركية الجديدة والتي عرضت خلال هذا الصيف 2022 على نسبة مشاهدات عالية وقد لاقى الكثير منها نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي بشكل خاص.

وبادرت العديد من شركات الإنتاج للتعاقد مع كبار النجوم من أجل التحضير لأهمال جديدة من المسلسلات التركية خلال الفترة القادمة والتي ينتظرها العديد من الجمهور على أحر من الجمر، لموسم خريف وشتاء 2022.

مسلسلات تركية جديدة للموسم القادم:

1- مسلسل فتاة الوادي الأخضر

مسلسل فتاة الوادي الأخضر وهو من المسلسلات التركية التي يتم التحضير لها خلال هذه الفترة وهو من بطولة النجمة بيرين جوكيلديز ومقتبس من المسلسل الأجنبي الشهير Anne With An E، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة يتيمة تنتقل للعيش من مكان لمكان، وتستقر هذه الفتاة في النهاية للعيش مع سيدة عجوز غير متزوجة وشقيقها.

وتبدأ هذه الفتاة بالمحاولة للتأقلم مع حياتها الجديدة وعائلتها.

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن العمل من المقرر أن يعرض في يناير 2022.

أبطال مسلسل فتاة الوادي الأخصر:

بيرين جوكيلديز

أونور ديكمان

سيلين بوزاسي

أسلي ساكار

2- مسلسل الممر

من أبرز الأعمال التي يتم التحضير لها في الفترة المقبلة، وبحسب الأخبار المتداولة فمن المقرر ان يكون العمل من بطولة النجم التركي الشهير أوغور قونيش والذي سيقوم بدور شخصية الدكتور جيهانغير، ولكن لم تُعرف بعد أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل، سواء قصته او بقية نجومه أو حتى موعد العرض.

3- مسلسل المستأجر المثالي

واحد من أبرز المسلسلات التركية في هذا الموسم، وهو من بطولة النجمة التركية "ديلان دينيز" والنجم التركي الشهير "سيركاي توتونجو"، وهو من الأعمال التي بدأ عرضها، وحققت الحلقات الأولى منه نسبة مشاهدة عالية.

تدور أحداث العمل حول فتاة عاشت طفولتها في ملجأ للأيتام، وتعمل بعد ان تصل للشباب في موقع اخباري، وتلتقي بالصحافي يعقوب.

وبعد أن يطردها صاحب المنزل من بيتها يعرض عليها يعقوب استئجار غرفة في منزله لتجد نفسها في مواجهة العديد من الأحداث الصادمة، خاصة مع شعورها بان الجيران حولها رافضين وجودها في المنزل.

وفي أحد الليالي تستيقظ هذه الفتاة وهي في منزلها الجديد لتجد شبحاً يقوم بتصويرها ويصيبها الذعر والخوف وتحاول الافلات منه بأي طريقة.

4- مسلسل يوم الصفر

تدور أحداث المسلسل الجديد المنتظر "يوم الصفر" في اطار الأكشن حيث يجسّد دور البطولة فيه النجم التركي الشهير "أنجين أوزتورك" وهو من كتابة أتاساي كوتش كاتب مسلسل "حريم السلطان".

والعمل من إخراج سليمان ميرت أوزدمير، وبحسب التفاصيل المتداولة سيعرض على قناة TV8.

5-مسلسل اسمي فرح

هذا العمل مقتبس من المسلسل الأمريكي The Cleaning Lady وهو من بطولة النجمة التركية "أصلي أنفار".

ويدور المسلسل حول طبيبة تريد علاج ابنها المريض وتعمل كعاملة نظافة، ولكن التكلفة المرتفعة للعلاج تجعلها تضطر للعمل لدى المافيا وتنظف آثار جرائمهم، لتجد نفسها وقد وقعت في حب رئيس العصابة.

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن العمل سيعرض على منصة فوكس او شو تي في.

6- مسلسل تلك الفتاة

تدور أحداث المسلسل حول أحد أبرز المؤثرين في تركيا ويدعى اوزان ويتابعه العديد من الأشخاص، يعيش هذا المؤثر علاقة محرمة مع سيدة متزوجة تدعى ستارة اركين والتي تمتلك وكالة أعمال.

وتدخل حياة اوزان فتاة تدعى زينب لتنقلب حياته رأسًا على عقب، خاصة بسبب وجود والدها قادير الذي بالرغم من أنه يبلغ من العمر 45 عامًا الا انه يتصرف كطفل بعمر الـ 5 سنوات.

سيعرض المسلسل على قناة كنال د

أبطال مسلسل تلك الفتاة:

اركان بيتيكايا بدور قادير والد زينب

سيزين أكباش أغولاري بدور ستارة اركين

ديلين دوغار بدور زينب

اوغيداي غيريشكان بدور اوزان



7- مسلسل الفتاة الغنية

من المقرر أن يعرض العمل على قناة فوكس خلال الموسم الجديد ويدور حول دور زينب، وهي جليسة أطفال، لديها أب فقير وهو من عشاق سباق الخيل ويضيع أموال على الرهان.

تعيش زينب اعلى امل ان تصبح فتاة ثرية، وتتلقى زينب بشكل مفاجئ مبلغ مالي في يوم عيد ميلادها لتبدأ، المسلسل من انتاج med yapim واخراج مرفي غرغين.

أبطال مسلسل الفتاة الغنية: