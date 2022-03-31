مسلسلات مصرية في رمضان 2022

ستشهد الشاشة التلفزيونية أعمالًا مصرية مبهرة يترقبها الجمهور العربي خلال موسم رمضان، نظرًا لتوافر عناصر التشويق والإثارة فيها بالإضافة إلى نكهة الكوميديا.

وقد اعتدنا في كل موسم رمضان أعمال جديدية تعرضها لنا الدرما المصرية بجميع ألوانها التي نترقب لمشاهدتها، وهنا سنعرض أهم المسلسلات المصرية لرمضان 2022:

مسلسلات مصرية رمضان 2022

سوتس بالعربي

يعتبر المسلسل النسخة العربية عن المسلسل الأجنبي الشهير "Suits"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا منذ بداية عرضه قبل سنوات بسبب قضاياه الشائكة وشخصياته الست الاستثنائية التي تعمل معًا لحل القضايا ضمن أجواء من الإثارة والترقب.

ويقدم الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود دور “هارفي ومايك”، فيما تلعب الفنانة ريم مصطفى شخصية “دونا روبرت بيلسين”، وهي سكرتيرة تعمل لدى "هارفي" وتعتبر حافظة أسراره، وجاءت للعمل معه حين كان يعمل مع المدعي العام.

العمل من بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، والممثل المصري آسر ياسين، والفنان المصري أحمد داوود، والفنانتين ريم مصطفى وتارة عبود، والفنان محمد شاهين.







توبة

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والترقب حول أحمد السيد عبد التواب الملقب بـ"توبة" الهارب من ماضيه المجهول وخطاياه وجرائمة إلى منطقة شعبية مصرية عتيقة في محافظة بورسعيد، حيث استقر بين أهالي الحارة منذ سبع سنوات، إلَّا أن ماضيه يعاود مطاردته منغصًا عليه صفو حياته.

يشارك في بطولة المسلسل النجم عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، وغيرهم الكثير. والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

مكتوب عليا

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "جلال" الذي يقترب منه أحد العجائز ليمسح على يده بمادة سحرية، ليستيقظ في اليوم التالي مُتفاجئًا بكتابات تكشف له الأحداث اليومية التي سيمر بها؛ فيجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمور خطيرة ستقع له واستغلاله من قبل رجل أعمال.

يشارك في بطولة المسلسل أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشا، وغيرهم.

راجعين يا هوى

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول رجل الأعمال "بليغ أبو الهما" الذي عاش فترة طويلة خارجًا ليقرر العودة إلى وطته مصر مُثقلًا بالديون التي تراكمت عليه نتيجة الخسائر المالية التي وقعت له أثناء تواجده خارجًا.

يضطر "بليغ" البحث عن ميراثه واستعادته من ورثة أخيه المتوفى نتيجة تدهور حالته المادية، فتتصاعد الأحداث وتزداد حدة الخلافات بسبب مشاعر الغيرة والكراهية التي تشتعل لرغبة "بليغ أبو الهنا" بالحصول على حقه، إلَّا أن الأخير تتغير أهدافه لتنصب نحو محاولة لم شمل العائلة.

وعلى الجانب الرومانسي من القصة، يدخل "أبو الهنا" بتجربة عاطفية مع فتاة تدعى "ماجي"، إلَّا أن قصة حبه القديمه مع "فريدة" تستيقظ من جديد، حينها تبدأ صراعاته مع مشاعره.

يذكر أن المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب أسامة أنور عكاشة، وهو من بطولة خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، واسلام جمال، وشريف حافظ، واية سماحة، وسلوى محمد على،وغيرهم.

المشوار

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشوقي حول زوجين هما "ماهر" و"ورد" يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمدينة الإسكندرية، ويمران بالعديد من الصعوبات والمشاكل التي تنغص حياتهما.

ويشارك في بطولة العمل أحمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وغيرهم.

الكبير أوي 6

تتضمن أحداث المسلسل المكوَّن من 30 حلقة تفاصيل مختلفة وحكايا متنوعة وشخصيات جديدة ستضفي أحداثًا ومواقفًا جديدة للعمل، وهو ما كشفه مؤلف العمل محمد أشرف والمخرج أحمد الجندي وبقيادة السيناريست مصطفى صقر.

وكان من بين اللقطات مشهد مستوحى من أحداث المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، حيث يشارك سكان المزاريطة جميعهم باللعب مرتدين بدلات رياضية خضراء حيث يحاولون تخطي والنجات من بين أيدي المسؤولين عن اللعبة والمرتدين بدلات حمراء.

وأشير أن بطل العمل الفنان أحمد مكي سيجسد ثلاث شخصيات هم: "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، وسيشارك إلى جانبه كل من: محمد سلام، وبيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و رحمة أحمد، وفرج حسين أبو حجاج

انحراف

تدور أحداث العمل ضمن إطار من الدراما التشويقية والمليئة بالغموض، حيث يتناول قصة انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية فتقرر طبيبة نفسية تعديل مسارهم على طريقتها الخاصة. ولا بد الإشارة إلى أن العمل مأخوذ عن قصة حقيقية.

يشارك في بطولة العمل كل من روجينا، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صفوت، و محمد الكيلاني.