مسلسل الاختيار 2 يثير الجدل ويتصدر الترند بعد عرض الحلقة الخامسة

عرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل الإختيار 2 وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن الحلقة تناول قضية فض اعتصام رابعة العدوية.



وقد انفصل الجمهور حول حقيقة ما حصل في ذلك اليوم، بين من قال أن هذه الحلقة تبرير ارتكاب مجزرة فض الاعتصام، ومنهم من رأى أنها الحقيقة المطلقة. إليكم بعض آراء الجمهور حول حلقة الأمس من الاختيار.



علق أحدهم "كنت اعتقد ان من كانوا في رابعه ابرياء وان ما حدث نتيجة لدخول بعض المخربين ولكن #الاختيار٢ وضح بالصوت والصورة ان كل من تواجد في رابعه كان مجرم وشارك في قتل الابرياء من الجانبين الاخوان خونة الاوطان شكرا جيش وشرطة مصر شكرا السيسي"



وقال آخر: "لو ده الانجاز الوحيد اللي عمله الرئيس السيسي انه فض أعتصام #رابعه وخلصنا من الاخوان ونجانا منهم هانفضل نحبو ونشكره طول عمرنا ،وشيفينو أعظم رئيس لمصر ، لولا الله سبحانه وتعالي والرئيس السيسي وجيشنا وشرطتنا كان زمان #مصر دي ضاعت من زمان نقول الحمدلله".



وكتب أحدهم: "كل إجرام الإخوان كان موثق صوت وصوره وشوفناه علي الشاشات وعلي الهواء مباشرةً ويقولك تزييف حقائق!! شايفين الإخوان كانوا كيوت بس إحنا اللي بنزيف الحقائق ازاي!! ".



#فض_رابعة

كل إجرام الإخوان كان موثق صوت وصوره وشوفناه علي الشاشات وعلي الهواء مباشرةً ويقولك تزييف حقائق!!

شايفين الإخوان كانوا كيوت بس إحنا اللي بنزيف الحقائق ازاي!! 😌 #إعتصام_رابعة_المسلح pic.twitter.com/sHJBGf8KnX — ✍️ نبض مصر🇪🇬 (@Do999dy3) April 17, 2021



ومن جهة أخرى، علق شخص: " كان لازم النظام يقتلنا كلنا قبل ما نطلع من رابعه علشان يعرف يدلس ويغير الواقع على كيفه طول ما احنا فينا الروح هنفضل نعرف اولادنا واي حد بنعدي عليه انها كانت مجزرة من عصابة عايزة تحكم غصب عن الشعب



وتسائل آخر: " يا أستاذ بيطر هو متى الجزء التالت عن مذبحة ماسبيرو ؟ هما الأقباط كمان كانوا مسلحين و لا كانوا إخوان ؟"



وأضاف آخر: "ماذا قال مصورو مذبحة فض رابعة العدوية عن أبرز لقطاتهم؟ من غباء الانقلاب انه يعيد التذكير بجرائمه كل فتره"





بينما فضل آخرين البقاء على الحياد ورأوا ان العمل قد أدى إلى انفصال جديد في الشارع المصري، وأن في هذه المعركة لا يوجد رابح فالجميع خاسرون.

