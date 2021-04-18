بدور البراهيم تضع شروطًا لمشاركتها في مسلسل سعودي.. والمتابعون: "اسكتي يا أم فرق الشعر"

دائمًا ما تثير مدونة الموضة والجمال السعودية بدور البراهيم الجدل بتصريحاتها وتعليقاتها المستفزة، التي تتضح من خلالها شخصيتها المتعجرفة والسطحية.

أطلَّت بدور البراهيم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للإجابة عن أسئلة متابعيها، حيث طرحت إحدى المتابعات سؤالًا جاء فيه: "اش اسم المسلسل اللي مثلتي فيه، وفي أي قناة يعرض؟".

وأجابت البراهيم على السؤال بغرور وعجرفة كما المعتاد، ففي البداية نفت مشاركتها في أي عمل، وأشارت إلى تداول صورة لها تجمعها بنخبة من نجوم السعودية إلَّا أنها مفبركة وغير صحيحة.



ولم تتوقف مؤثرة السوشيال ميديا عند هذا الحد، بل تابعت أنه في حال قررت خوض غمار التمثيل،فإنها لن ترضى إلَّا بمشاركة النجوم العمالقة في السعودية، وقالت:"إذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي“.

كما وضعت البراهيم شروطًا لمشاركتها في أي عمل، قائلة: "لكن إذ فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم".

رد فعل الجمهور

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحاتها، فكتب أحدهم: "يع عاد من زين المسلسلات السعودية باقي تجين انتي ناقصينك احنا".

وعلَّق آخر: "شفيها استخفت؟؟تفشششل !!"

وكتبت آخرى: "يا ربي الله يديم علينا نعمة العقل".

في حين علَّقت إحداهن موضحة بسخرية: "اكيد تقصد العمالقة اللي على شاكلتها اساسا يعمري من طلب منك التمثيل🌚بااااليز لا".

وعلَّق أحد المتابعين: "اسكتي ياأم فرق الشعر".

وليس غريبًا على بدور طلب مبلغ ضخم لقاء التمثيل، فهي تعتبر صاحبة أعلى مهر في السعودية، فقد تزوجت عام 2020 بمهر بلغت قيمته مليون ريال.