مسلسل الحفرة يقدم لفتة إنسانية مميزة لروح محاربة السرطان نسليجان أتاي!

لفتة إنسانية جديدة قام بها صناع المسلسل التركي الشهير"الحفرة"، خلال عرض الحلقة الثانية من الموسم الثالث بتقديم، وذلك بتقديم تحية خاصة لأشهر محاربة سرطان في تركيا نسليجان أتاي، التي توفيت بداية هذا الأسبوع عن عمر 21 عامًا، حيث عرض جدارية كتب عليها: "الذين لا يستسلمون أبداً هم الذين يحظون بالنصر الحقيقي. نسليجان أصبحت أملاً للحفرة، لن ننساك أبداً".

واشتهرت نسليجان تاي على منصّات التواصل الاجتماعي في تركيا بسبب مشاركتها لـ يومياتها أثناء حربها مع مرض السرطان حت وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون شخص.

وكان لافتاً أنها كانت قد قالت قبل وفاتها بأيامٍ: "هزمت مرض السرطان ٣ مرات وسأهزمه في الرابعة أيضاً"، ولكن السرطان هزمها في المرة الرابعة.

وفي الجزء الثاني قام المسلسل نفسه بتوجيه رسالة يحث الناس فيها للتبرع بالخلايا الجذعية لمساعدة مرضى السرطان.

وجاء ذلك من خلال مشهد شاركت فيه الطفلة اويكو ارين التي تم تشخيصها بسرطان الدم، وظهر اسمها في حلقات سابقة على جداريات الحفرة للتبرع لها كممثلة، وحملة هذه الحلقة اسم "كن أملاً" لتشجيع المرضى على محاربة المرض الخبيث.

ويذكر أن الحلقة حققت أعلى نسبة مشاهدة بين المسلسلات التي تعرض في التوقيت نفسه والأكثر حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

للمزيد من قسم مشاهير تركيا: