مسلسل الحفرة يودع جمهوره بأغنية عربية

قرر صناع المسلسل التركي الشهير "الحفرة" أن يودع جمهوره من شتى بقاع الأرض بشكل عام والجمهور التركي والعربي بشكل خاص بأغنية عربية لفرقة فرنسية عالمية.

ووقع اختيار صناع المسلسل على أغنية "يا سيدي" لفرقة "اورنج بلوسوم" Orange Blossom، المؤلفة من موسيقيين من مصر والمكسيك والجزائر وفرنسا. والأغنية بصوت المطربة المصرية "هند الراوي" وهي واحدة من أعضاء الفرقة.

استغرب الجمهور العربي من سبب تعلق "الحفرة" بهذه الاغنية، فقد تم استخدامها للمرة الأولى في الحلقة الربعة من الموسم الأولى ثم قاموا باستخدامها للمرة الثاني بنهاية الموسم الأول. وفي النهاية كانت هي أغنية الوداع.

وبالحديث عن الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت آراء الجمهور متفاوتة فهناك من أحب النهاية ووجدها منطقية، وآخرين كانت وجهة نظرهم أن النهاية غير واقعية. خاصة وأن المسلسل انتهى بموت "ياماش" -يجسد الدور أراس بولوت إيناملي- بعد ان يصبح كبير بالعمر ولقائه بحبيبته "سنا" وبجميع من يحبهم بالجنة.