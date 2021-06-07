الحفرة ومشهد الحلقة الأخيرة يأسر الجمهور ما بين مُنتقد ومُهنئ!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير الحفرة والذي يحقق نجاح كبير منذ وقت عرض الحلقات الأولى.

الحلقة المُنتظرة كانت الآراء حولها متضاربة بين من أحب نهاية العمل بجزئه الأخير وبين من لم يعتبرها نهاية مُوفقة. مشهد الحلقة الأخيرة أظهر وفاة بطل العمل الممثل التركي أراس بولوت بطريقة طبيعية نتيجة التقدم في العمر ليلتقي بجميع من فقدهم في الحياة الأخرى بمشهد أعاد حبيبته من المواسم الاولى الممثلة التركية ديلان شيشك دنير.

التعليقات المتداولة على المشهد كانت كالتالي:

"أعظم نهاية لاعظم مسلسل نهاية غير متوقعة"...وتابع آخر "نهاية ما تليق بالحفرة أبداً..خيبة آمل"....وجاء في تعليق أحدهم "يا ريت لو كلشي مات كنا بكينا عليهم ضل مسلسل في ذاكرتنا ولا هاد تفاهة حلم طلعنا من جو مسلسل هو وتناقد يماش".

قصة مسلسل الحفرة

تدور أحداث المسلسل حول أكثر حي خطير في إسطنبول تحت سيطرة عائلة "كوشوفالي"، ولكن في هذا الحي يمنع المتاجرة بالمخدرات، شخصية ياماش هو الابن الأصغر لعائلة "كوشوفالي" ترك حياته وعائلته وراءه وقرر أن يسافر بعيدًا ليبدأ حياة جديدة، تعرف ياماش على فتاة جميلة وأحبها وقرر عرض الزواج عليها ليتفاجأ بقدوم والدته إليه وإخباره إن عليه العودة إلى الحفرة لأنها بحاجة إليه ويترك زوجته وحبيبته وحدها ويعود إلى الحفرة لتبدأ بعدها المغامرات والمؤامرات للاستيلاء على الحفرة.

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