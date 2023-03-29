مسلسل "الزند": عاصي يكشف عن جانب جديد من شخصيته.. هل يغيره المال

تحوّل كبير شهدته شخصية "عاصي الزند" ويجسد دوره الفنان تيم حسن في مسلسل "الزنّد" ضمن احداث الحلقة السابعة.

التغير الكبير في شخصية عاصي الزند يثير الجدل لدى الجمهور

أثارت الحلقة السابعة من مسلسل "الزند" ضجّة كبير بين الجمهور وذلك بسبب التغير الكبير في شخصية عاصي الزند البطل الرئيسي في العمل، وانتقاله من المظلوم والمغلوب على أمره إلى الشخص المتسلط والرافض لمساعدة الأخرين.

ودافع عدد من الجمهور عن التغير الكبير في شخصية عاصي، مشيرين ان الجميع تخلى عنه في ازمته وطفولته، وهو ما يؤثر على شخصيته ويجعله رافض لمساعدة غيره.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل الزند

يقع هناك خلاف ما بين عاصي وأحد رجاله "خليل" ليفرض الأول سيطرته ويؤكد انه الوحيد الذي يصدر الأوامر رافضًا سماع أي نصائح.

ويسطو عاصي الزند على تجّار الباشا نورس ويقومون بتوزيع المسروقات بينهم وهذا الشيء الذي يزعج خليل الذي يطالب بتوزيع هذه المسروقات على أهل الضيعة بأكملها، رافضًا أن يتحول إلى قاطع طريق.

يغادر خليل مكان تجمع عاصي ورجاله رافضًا الاستمرار بطريقة عاصي الجديدة.

وتكشف الحلقة عن بدء اهتمام عاصي بـ حياة "دانا مارديني" وذلك بعد سؤاله خليل عنها، حيث تعرف عليها في المستشفى الذي تعمل به عند نقل شقيقته عفراء إليه.

ومن المتوقع ان تجمع قصة حب مميزة شخصية عاصي ونجاة ضمن الأحداث القادمة من العمل.