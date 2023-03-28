الحلقة 6 من مسلسل المداح: ابن صابر في خطر بسبب ملكة الجن

يتصدر مسلسل المداح بموسمه الثالث قائمة الأكثر تداولًا عبر محركات البحث منذ الحلقة الأولى، ويحظى العمل وهو من بطولة حمادة هلال باهتمام الجمهو.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل "المداح"

يحاول صابر ويجسد دوره النجم المصري "حمادة هلال" حماية ابنه من الجن ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "المدّاح"، ويحاول إيجاد شتى الطرق للخروج من الأزمات التي تواجهه.

وخلال تفكيره يظهر له والده الراحل ليكشف له الصواب ويرشده عليه، كما لأنه يحذّره من المقربين منه، كما يقدم له نصيحة بالعودة إلى الخلوة.

ويعود صابر الى منزله القديم ويقوم بلمس القران الكريم فتظهر علامة فك شيفرة الكتاب ويحاول حل اللغز من خلال الأحرف التي تظهر له.

كما يعمل صابر على تحصين ابنه من ملكة الجن حيث يضعه على السجادة الحمراء ويقرأ عليه القرآن الكريم حتى يبعدها عنه، إلا أنه يتفاجىء بجموع من الجن يحاولون خطف ابنه منه في مشهد وصفه الجمهور بـ "المرعب".

ويبدأ صابر الصراخ في هند حتى تترك ابنه لكنّها تخبره بانه من صلب الجن وليس ابنه ويستيقظ جميع من في البيت على صوت صراخ صابر.

تفاصيل مسلسل المداح 3

المسلسل المصري "المدّاح 3" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، عصام السقا، ودنيا عبد العزيز" بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم.

ويتناول العمل قصة جديدة تدور حول صراع الإنس والجن.