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الكشف عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "سكة سفر" بعد تأجيله

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 02:57
مسلسل سكة سفر
مسلسل سكة سفر

أعلن طاقم عمل مسلسل "سكّة سفر" عن موعد عرض المسلسل وذلك بعد الاعلان عن تأجيل العمل خلال وقت سابق الى ما بعد الموسم الرمضاني الحالي.

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موعد عرض مسلسل "سكة سفر"

كشف أبطال العمل ونجوم الخليج العربي: "محمد الشهري وصالح أبو عمرة وسعد عبد العزيز" عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن مسلسل "سكّة سفر" سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، بعد ان خرج من السباق الرمضاني قبل بدايته بوقت قصير.

وأكّد نجوم العمل بأن موعد العرض الجزء الثاني من المسلسل سيكون خلال شهر رمضان الحالي وستبدا أولى حلقات المسلسل في 21 رمضان أي 12ابريل.

وذكر الفنان السعودي صالح أبو عمرة أحد نجوم العمل بأنه تم التوصل الى اتفّاق مع قناة ام بي سي بأنه سيتم عرض المسلسل في آخر 9 ايام من شهر رمضان على أن يكمل حلقاته الى ما بعد عيد الفطر.

وسيعرض المسلسل على قناة MBC بالإضافة الى منصة شاهد الرقمية في 21 رمضان الحالي.

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سبب تأجيل مسلسل "سكة سفر"

وخلال وقت سابق أعلن طاقم العمل عن خبر تأجيل مسلسل "سكّة سفر" الى ما بعد الموسم الرمضاني وذلك بسبب ازدحام الاعمال الدرامي على منصة شاهد وقناة MBC خلال فترة المغرب وهي المخصصة للاعمال الكوميدية.

ويدور مسلسل "سكّة سفر" في اطار اجتماعي كوميدي حول 3 أشقاء يتعرّضون لمواقف عديدة ومغامرات يوميّة كوميديّة لا تنتهي.

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