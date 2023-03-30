مسلسل العربجي: تسريب صورة من الحلقات الأخيرة تكشف عن نهاية صادمة

يحقق مسلسل العربجي الذي ينتمي إلى الييئة الشامية نسبة مشاهدات عالية، ويحظى باهتمام الجمهور منذ الحلقة الأولى التي بدأت مع بداية شهر رمضان المبارك.

تسريبات حول الحلقات الأخيرة من مسلسل "العربجي"

تناقلت العديد من الصفحات المعنية بأخبار مشاهير سوريا، صورة قيل إنها من كواليس الحلقات الأخيرة من المسلسل، وكشفت الصورة عن نهاية صادمة لشخصية الداية بدور.

وظهر في الصورة المسربة الفنان السوري باسم ياخور الذي يجسد شخصية عبده العربجي وهو ملطخ بالدماء، وفي حالة غضب شديدة.

وقالت الصفحات إن عبدالعربجي في الحلقات الأخير يقوم بتقل الداية بدور وتجسد دورها الفنانة السورية ديما قندلفت بسبب ما فعلته به.

ويأتي سبب قتله للدايّة بدور لأنه شهدت زوراً على ابنة العربجي بعد أن قامت بفحصها وبالرغم من أنها كشفت عليها وتبيّن بأنها طاهرة إلا انها كذبت أمام الجميع وأكّدت بأنها ليست كذلك.

تفاصيل مسلسل العربجي

تدور أحداث مسلسل العربجي في اطار البيئة الشامية حول شخص يدعى عبدو العربجي والذي يمتاز بشخصيّة قويّة، ويواجه عبدو عدة شرس يحاول تدميره بشتى الوسائل وهو أبو حمزة النشواتي ويجسد دوره الفنان سلوم حداد.

ويقوم أبو حمزة بقتل زوجة عبدو واتهامها بأنه هربت مع حبيبها كما قام باتّهام ابنة عبده بأنها غير طاهرة.