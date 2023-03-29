مسلسل "الهرشة السابعة".. الحلقة 6 إهداء للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

نالت الحلقة السادسة من المسلسل المصري "الهرشة السابعة" استحسان الجمهور بشكل كبير وذلك بعد أن قرر طاقم العمل إهداء الحلقة الى روح الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل الهرشة السابعة

حملت الحلقة السادسة من مسلسل "الهرشة السابعة" عنوان "حكي ما نقال" حيث أن احداث الحلقة بدأت خلال عام 2021، وكان هناك حوار يدور بين الثنائي نادين "أمينة خليل" وزوجها آدم "محمد شاهين"وهما جالسان أمام التلفاز بينما كان هناك تقرير عن النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد وفاتهما.

وفي تفاصيل الحوار قالت أمينة: "الله يرحمها مقدرتش تعيش كتير بعد لما جوزها مات"، ليردّ عليها زوجها: "هم مش هيتعوّضوا تاني غالباً هي ماتت وكانت متعرفش انو جوزها توفي قبلها".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الحلقة السادسة من المسلسل حيث قال أحد المتابعين: "أنا أتأثرت أوي انهم اتكلموا عن سمير ودلال وانهم أهدوا اللحقة لأرواحهم والحلقة كانت تحفة".

مسلسل "الهرشة السابعة"

ويشارك العديد من النجوم في بطولة مسلسل "الهرشة السابعة" منهم أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وعايدة رياض وروبي وغيرهم.

ويناقش المسلسل العلاقات الزوجية والاجتماعية كما يناقش مسألة اختفاء الحب بعد الزواج، بطريقة مميزة وقالب طريف.

تمكن الثنائي أمينة خليل ومحمد شاهين من تقديم ثنائيًا مميزًا من خلال ادائهما وتناغمهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة فقط.

