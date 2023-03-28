مسلسل "الهرشة السابعة" يحظى بإشادات واسعة.. ومشهد المساكنة يثير الجدل

يحظى مسلسل الهرشة السابعة بإشادات واسعة من قبل الجمهور ورواد السوشال ميديا، نظرًا لقصته البسيطة وغير المعقدة التي تتناول العلاقات بشكل خاص.

واعتبر الجمهور ان العمل واحد من أفضل المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

مشهد المساكنة في الهرشة السابعة يثير سخريّة الجمهور

أشاد العديد من المتابعين وجمهور المسلسل بالقضايا التي يناقشها المسلسل منها العلاقات الزوجية واختفاء الحب بعد الزواج.

وكانت الحلقة الثانية من المسلسل قد أثارت حالة من الجدل والانتقادات بسبب مشهد المساكنة الذي جمع أسماء جلال وصديقها علي قاسم.

وعرضت الحلقة الثانية من المسلسل الكثير من الأحداث كان منها عرض شريف على حبيبته سلمى الاقامة معاً في منزل واحد، بالرغم من انه ليست هناك علاقة رسمية بينهما فيما يُعرف بالمساكنة.

وجاء في عرض شريف على سلمى: "يلا نعيش مع بعض في بيت واحد ونشوف النظام لو ارتحنا نتجوز"، إلّا أن ردّ سلمى كان كالاتي: "مينفعش دي عمارة واحدة وجيران طالعة نازلة وفي بواب".

وأثار الرد سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكّد الجمهور بان سبب رفض سلمى لم يأتي لأسباب دينية او أخلاقية وإنما بسبب خوفها من المجتمع والناس.

تفاصيل مسلسل الهرشة السابعة

يدور العمل في اطار اجتماعي حيث يناقش العلاقات الزوجية وبرود المشاعر بين الزوجين بعد فترة من الزواج، ويُعرض على قناة MBC دراما الساعة السابعة بتوقيت السابعة، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين ويضن نجوم مصريون منهم علي قاسم وأسماء جلال وعايدة رياض وغيرهم من النجوم.