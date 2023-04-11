إياد نصار يواجه مشكلة بلوغ ابنته المراهقة بمفرده.. والجمهور يشيد بشخصيته

تمكّن النجم المصري "إياد نصار " من تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل المصري "تغيير جو" من بطولة ميرفت أمين ومنّة شلبي.

إياد نصار يحظى بإشادات واسعة بسبب دوره في مسلسل تغيير جو

يشارك الفنان الأردني إياد نصار بشخصية الدكتور خالد الذي يعيش مع ابنته المراهقة نادين في لبنان، بعد فقدانه زوجته.

ينصدم خالد بعد أن يكتشف أن ابنته وصلت سن البلوغ لاول مرة وتعاني من الدورة الشهرية، وبعد تلقيه اتصال من شريفة "الفنانة المصرية منة شلبي" يسألها عن كيف يتصرف بهذا الموقف.

تخبره شريفه بأن يشتري لها الفوط الصحية الخاصة، مع مشروب ساخن، وهو ما يقوم به.

يشعر الدكتور خالد بالحيرة والخجل خلال تواجده في صيدلية عند سؤالها عن نوع الفوط المناسبة، وفي نهاية المشهد يطلب منها وضعه بكيس أسود لكنها تخبره بأنه لا يوجد.

واعتبر الجمهور أن الفنان قدم أداءً جيدًا في العمل، كما اعتبر البعض أن فكرة المشهد جيدة.

قصة مسلسل تغيير جو

يروي العمل قصة الشابة شريفة التي تعمل مهندسة، وتقرر بيع منزل والدتها من أجل علاجها من مشاكل الإدمان، وتجسد دور والدتها الفنانة شيرين.

تضطر شريفه السفر إلى لبنان من أجل الحصول على وصاية من خالتها سامية "ميرفت أمين" لبيع المنزل، وتتعرض للسرقة هناك لتفقد كل الورق وجواز سفرها لتضطر أن تبقى في لبنان.