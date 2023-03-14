مسلسل "شراب التوت البري" يثير الجدل بمشاهد العنف ضد المرأة.. وفتح تحقيق حوله

أثار المسلسل التركي الشهير "شراب التوت البري" جدلًا كبيرًا بين الجمهور التركي عامة وجمهور الوطن العربي خاصة، وذلك بعد عرض حلقته الثامنة عشر والتي احتوت على مشاهد تروج للعنف ضد المرأة.

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل شراب التوت البري

وفي تفاصيل هذه المشاهد تحاول العائلة تزويج نورسيما بالاكراه، وبالرغم من رفضها للزواج بسبب علاقتها باموموت وحبها الشديد له إلا أنه يتم إجبارها على الزواج، أما عبد الله فيحاول تسريع زواجه من نورسيما بسبب ما فعلته ايليف.

وفي ليلة الزفاف وبعد عودة العروسين للمنزل، تحاول نورسيما صد عريسها والابتعاد عنه في كل مرة يحاول الاقتراب منها، لكن يبدو أن العريس لم يتفهم زوجته ويحاول الحصول على حقوقه الزوجية بالإكراه، حيث يدفشها على الأرض بكل قوة.

ومع إصرار نور سيما الهرب من عريسها، تقف عند الشباك ليقوم بدفشها من الطابق الثالث لتقع على الأرض وتتعرض للإصابة.

هيئة الرقابة تفتح تحقيق بشأن الحلقة 18

وأثارت لقطة سقوط نورسيما من النافذة جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا حيث اتّهم الجمهور بان المسلسل يشجع على العنف ضد المراة ويحمل قسوة شديدة فيه.

وأكّدت هيئة الرقابة الاذاعية والتلفزيون بأنها ستفتح تحقيق بشأن المسلسل التركي وذلك بتهمة ترويجه للعنف ضد المراة.