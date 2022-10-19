يعيد مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني جمع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري معتصم النهار بجرعات مضاعفة ومضحكة من الكوميديا والرومانسية.

وروجت نادين نجيم لمسلسلها الجديد صالون زهرة بالجزء الثاني من خلال حسابها الخاص في إنستغرام، عبر نشرها صور رومانسية تجمعها بالفنان السوري معتصم النهار الذي يشاركها البطولة.

وعلقت نادين نجيم على الصورة قائلة: "وهيدي صورة من الكواليس #صالون_زهرة انس وزهرة رح يضلوا سوا ؟ او رح يتخانقوا ؟ الله يستر".

مسلسل صالون زهرة من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، زينة مكي، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، وأنجو ريحان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

والجدير بالذكر، أن الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي والفنانة القديرة سامية الجزائري، ستنضمان لطاقم العمل، حيث ستؤدي وفاء موصللي دور عمة "أنس"، الذي يلعب دوره الفنان السوري معتصم النهار، أما سامية الجزائري ستؤدي دور والدة "أنس".

وكشفت نادين نجيم عن موعد عرض المسلسل سيكون خلال شهر نوفمبر وعلى منصة شاهد الإلكترونية.

إطلالات نادين نجيم بطلة مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني

من هي نادين نسيب نجيم؟

نادين نسيب نجيم ولدت في 7 فبراير 1984، وهي عارضة أزياء وممثلة لبنانية، وفي عام عام 2004 حملت لقب ملكة جمال لبنان، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

درست الممثلة اللبنانية إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، ثم بدأت في عرض الأزياء في سن 16،وفي عام 2004 شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يتكرر بعدها، ثم حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، وتأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

في عام 2009 دخلت نادين مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" وكان تجربتها التمثيلية الأولى، وفي عام 2010 حصلت على جائزة "الموريكس دور" ، ثم شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وفي عام 2012 تزوجت نادين نجيم من لاعب البوكر "هادي الأسمر" بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و"جيوفاني" عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022

لطيفة التونسية بجمبسوت باللون الوردي في حفل الموريكس دور 2022