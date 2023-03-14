رمضان 2023: مسلسل "كسر عضم" في حُلّة جديدة تحت اسم "السراديب"

تصدّرت المسلسلات السورية وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وخاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني 2023، وتصوير عدد من المسلسلات ما بين الاجتماعية والبيئة الشامية.

وكان من ضمن المسلسلات السورية التي تصدّرت الترند وتداول تفاصيلها جميع الجمهور مسلسل "كسر عضم" والذي عُرض الجزء الاول منه خلال شهر رمضان الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا.

وأعلنت شركة كلاكيت في وقت سابق، عن العمل على جزء ثانٍ من المسلسل خلال شهر رمضان 2023، وتم الكشف عن بعض التفاصيل والتغييرات الكبيرة التي طرأت عليه.

مسلسل "كسر عضم" بحلّة جديدة في رمضان 2023

وأعلنت شركة كلاكيت أن الجزء الجديد من مسلسل كسرعضم، سيحمل اسم مختلف وهو "السراديب" وكشفت الشركة أن العمل أصبح جاهزرًا للعرض في الموسم المقبل.

وسيتولى الإخراج في الموسم الثاني كنان اسكندراني بعد إعلان المخرجة السورية رشا شربتجي، انسحابها، والسراديب من كتابة رفعت الخطيب وهلال الأحمد.

وصورت أحداث المسلسل كاملة في لبنان، مع الإشارة إلى وقوع الأحداث في سوريا.

نجوم مسلسل "السراديب" الموسم الثاني من كسر عضم

سيكمل مسلسل "السراديب" حكاية الموسم السابق مع احداث جديدة وانضمام لشخصيات جديدة منهم الفنان السوري القدير"رشيد عسّاف" والذي سيجسّد شخصية "كنعان".

كما سيشارك في العمل الدرامي "السراديب" العديد من أبطال الجزء الاول منهم "فاير قزق ويزن السيد وولاء عزام وكرم الشعراني، بالاضافة الى نادين سلامة ووفاء موصللي واسماعيل مدّاح ولينا حوارنة".