مسلسل (ملوك الجدعنة) يتعرض للسخرية بعد هذا الخطأ الفادح

سخر الضابط المصري هشام صالح، من أحد المشاهد في مسلسل (ملوك الجدعنة) للفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو سعد، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، في الموسم الدارمي الرمضاني، وذلك بسبب مشهد لممثل يؤدي دور أمين شرطة.

وكشف هشام صالح، أن الممثل يعلق رتبة غير موجودة، وهي 4 أشرطة على كتفه، في حين أن أكثر عدد من الأشرطة هو 3 فقط، ما دفع الضابط للكتابة ساخرًا عبر فيسبوك: «انا ظابط بوليس داخل في السنة الـ 17 خدمة... وعمري ما شوفت الرتبة دي... ده سوبر امين شرطة؟؟ هما اخرهم 3 شرط بس... الرابعة دي عشان رمضان مثلاً؟؟، حسب موقع صدى البلد.

وتدور أحداث المسلسل، حول خلاف ينشأ بين شخصين بينهما صداقة طويلة، وحب وعشرة، ولكن يتدخل أحد رجال الأعمال ليفسد عليهم صداقتهما، ويبدأ في التفرقة بينهما، ويقرران الانتقام منه فور علمهما بالأمر، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية شاب فقير يدعى صلاح يسكن في إحدى القرى الشعبية، ومع مرور الأحداث يظهر صديقه الذي يقف بجانبه والذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد ويقرران أن يقوما بالعمل في التجارة إلى أن يصعدا إلى القمة.

مسلسل (ملوك الجدعنة) من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.