مسلسل وثائقي حول أسطورة كرة القدم "ميسي" على منصة Apple.. إليك التفاصيل

كشفت المنصة الالكترونية العالمية Apple عبر الحساب الرسمي لها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن استعدادها للبدء بالعمل على مسلسل وثائقي حول لاعب كرة القدم الشهير ميسي.

تفاصيل المسلسل الوثائقي حول لاعب كرة القدم ميسي



وبحسب التفاصيل المتداولة حول العمل فإن المسلسل الوثائقي يتكون من 4 حلقات فقط حيث سيتناول رحلة قائد منتخب الأرجنتين نحو الفوز بكأس العالم خلال البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي.



وأعلنت منصة Apple بأن المسلسل الوثائقي من انتاج شركة سماغلر انترتينمت للانتاج، فيما لم يتم بعد الكشف عن موعد عرض المسلسل.



وسيواكب العمل حصرياً كواليس رحلة نجم كرة القدم اللاعب الأرجنتيني في مونديال قطر والذي سجّل سبعة اهداف في كأس العالم بينها هدفين في المباراة النهائية مع فرنسا.



كما سيتناول المسلسل أيضاً مسيرة حياة ميسي مع منتخب الارجنتين منذ المباراة الأولى معه عام 2005 حيث نال البطاقة الحمراء في أول مباراة له فور دخوله الملعب.



نبذة عن ميسي

ويشار بان لاعب كرة القدم الأرجنتيني تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فوزه مع منتخب بلاده الأرجنتين في كأس العالم، ثم انتقاله من نادي برشلونة الى نادي باريس سان جيرمان.



وأثار اللاعب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل جول انضمامه إلى نادي الهلال السعودي لمنه حسم الأمر بانتقاله الى نادي ميامي الأميركي خلال هذا الموسم حيث سينتقل مع عائلته الى أميركا.