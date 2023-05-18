والدة كريستيانو رونالدو متّهمة باللجوء للسحر من أجل تدمير علاقته بجورجينا رودريغز.. هذا ردّها

تلاحق حياة لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" هو وعائلته وخاصة علاقة والدته وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، بشكل مستمر.

تداولت وسائل إعلام برتغالية أخبار وشائعات حول لجوء والدة لاعب كرة القدم كريستيانو للسحر والشعوذة من أجل تدمير علاقته بحبيبته ووالدة أطفاله جورجينا رودريغز.

تفاصيل اتّهام والدة كريستيانو رونالدة باللجوء للسحر والشعوذة



اتّهمت مصادر اعلامية متعددة والدة كريستيانو رونالدو بأنها لجأت الى أكبر المشعوذين من أجل تدمير علاقته بحبيبته جورجينا رودريغز حيث إنها تسعى لوقوع أزمة حقيقية بينهما تتسبب بابتعاد ابنها عن حبيبتها وإنهاء علاقته بها.



وخلال وقت سابق كانت وسائل الاعلام قد تحدّثت ايضاً حول عدم اعجاب والدة كريستيانو بجورجينا وانها ترفض أي فكرة حول ارتباطه رسميًا بها وزواجه منها مما دفعها للجوء إلى السحر.

ردّ والدة كريستيانو على اتهامها باللجوء إلى السحر



شاركت والدة لاعب كرة القدم البرتغالي بيانًا خاصًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" باللغة البرتغالية توضّح فيه أنها لجأت إلى القضاء من أجل محاسبة كل من روّج لهذه الأكاذيب.



ونشرت والدته الصورة عبر حسابها والتي تحتوي على الخبر وقالت: "إن هذه الصحيفة البرتغالية تستخدم اسم عائلتي للترويج لنفسها، وما تم نشره أخبار كاذبة وافتراءات بحقي ولا صحة لها، وتحاول هذه الصحيفة تدمير ابني".

والجدير بالذكر أن رونالدو يعيش حاليًا مع حبيبته وأولاده في العاصمة السعودية الرياض حيث انه بدأ باللعب لصالح صفوف فريق النصر السعودي.