مسلسل 1899 يحقق نجاحًا كبيرًا بعد أيام من طرحه.. إليك تفاصيله

حقق مسلسل الإثارة "1899" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه قبل أيام فقط على المنصة العالمية "نيتفليكس" وأثار ضجة بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف موقع IMDB بان مسلسل الغموض "1899" احتلّ المركز الثاني في قائمة أفضل مسلسل شعبي في العالم، حيث حقق أرقامًا قياسية ومشاهدات عالية خلال فترة قصيرة من عرضه.

تفاصيل مسلسل الإثارة والخيال 1899

عُرض مسلسل 1899 على منصة العالمية "نيتفليكس" وهو من تأليف يانتيه فريزه والكاتب باران بو أودر صناع مسلسل الخيال الألماني Dark الذي يعتبر واحد من أكثر الأعمال التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم.

أبطال مسلسل 1899:

إميلي بيتشام

أنورين بارنارد

بن أشندن

أنطون ليسر

ألكسندر ويلوم

كلارا روساجر

لوكاس لينجارد تونسين

قصة مسلسل 1899

تدور احداث االمسلسل حول مجموعة من المسافرين المهاجرين من أوروبا الى مدينة نيويورك الأمريكية، الذين يحلمون بحياة أفضل.

وتضم السفينة عدد كبير ومتنوع من الأشخاص، تلتقي هذه السفينة سفينة اخرى في عرض البحر كانت قد اختفت منذ أشهر، ويتم العثور على طفل واحد فيها.

تبدأ العديد من الأحداث المخيفة والمرعبة تحدث بين ركاب السفينة، وسط الكثير من الغموض والإثارة التي تشد المشاهد خلال 8 حلقات.

وتمكن المسلسل في موسمه الأول من الحصول على إشادات واسعة، وسط بعض المقارنات مع مسلسل دارك، ويطرح العمل بعض الأسئلة الفلسفية في سياق أحداثه، ولم يخلو الأمر من بعض الانتقادات.