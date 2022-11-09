نجمة هوليوودية شهيرة تعيش قصة حب مع شب يصغرها بـ 45 عاماً

فاجأت النجمة العالمية شير جمهورها عندما أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع منتج موسيقي يصغرها بسنوات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

شير تعلن علاقتها العاطفية مع شاب يصغرها بسنوات

أعلنت النجمة العالمية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عن علاقتها العاطفية بالمنتج الموسيقي "ألكسندر إدوارد".

وأثارت المغنية الشهيرة والتي تبلغ من العمر 76 عاماً جدلًا كبيرًا وذلك بسبب ارتباطها بالمنتج الموسيقي الذي يصغرها بما يقارب الـ 45 عاماً حيث أنه يبلغ من العمر 30 عاماً وفارق العمر بينهما كبير جداً.

وكانت النجمة العالمية قد شاركت صورة تجمعها مع حبيبها أكسندر وعلّقت عليها برمز تعبيري قلب أحمر، وقالت: "الحب لا يعرف العمر" متجاهلة فارق العمر الكبير بينهما.

وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها النجمة العالمية، إلا أنها عرّفت عائلتها على حبيبها متجاهلة فرق العمر الكبير، وحول هذا الأمر علقت قائلة: "لن ادافع عن علاقتنا، لكن الكارهون فقط هم من سيرفضون هذه العلاقة، وهذا أمر لا يهمنا، فنحن سعداء ولا نضايق أي أحد".

نبذة عن شير

هي مغنية ونجمة وممثلة أمريكية قدمت العديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية كما حصلت على جائزة الاوسكار وجائزة غرامي وإيمي بالاضافة الى ثلاثة جوائز غولدن غلوب وحصلت على جائزة الاوسكار وذلك عن دورها في فيلم Moonstruck.

وعلى الصعيد الشخصي تزوجت شير من سوني بونو وذلك في عام 1967 وأنجبت منه في عام 1969 وتم الطلاق بينهما.

وبعد فترة قصيرة تزوجت من غريغ أولمان إلا أن هذه الزيجة انتهت سريعًا بسبب إدمانه على الهيروين وأنجبت منه طفلاً.