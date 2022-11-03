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القبض على نجم هوليوودي شهير بعد اعتداءه على والدته

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:03
نجم هوليوودي
نجم هوليوودي

صدم النجم البريطاني الشهير جوشوا الين جمهوره بسبب اعتداءه المستمر على والدته المسنة، حيث أدانته المحكمة مؤخرًا بسبب هذه الاعتداءات الوحشية ضد والدته.

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تفاصيل اعتداء جوشوا الين على والدته

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا الحكم بالسجن على النجم البريطاني الشهير "جوشوا مالين" والبالغ من العمر 56 عاماً وذلك بسبب اعتداءاته الجسدية والعنف الذي يمارسه ضد والدته البالغة من العمر 71 عاماً.

وبحسب الادعاءات فقد كان جوشوا يقوم بركل والدته بكل عنف وبشكل مستمر طوال السنوات الماضية التي عاشتها معه.

وأصدرت المخحكمة حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات و 8 أشهر على جوشوا بالاضافة الى منعه من التواصل مع والدته لمدة 10 سنوات وذلك بسبب الاعتداء عليها.

وبالرغم من أن والدته السيدة ديانا مالين قد تعرّضت للعنف من قبل ابنها إلا أنها وخلال اصدار الحكم ضده  انهارت بالبكاء حزنًا عليه، وعلّقت على الموضوع: "أنا حزينة وآسفة لما حدث له ولنفسي ولكن قبل ان يتم القبض عليه عشتُ في حالة نفسية سيئة.. كنت اخاف أن افتح له الباب خوفاً منه ولقد أثّر ذلك على حالتي الصحية طوال السنوات الماضية كنت أعيش في وحدة وحزن".

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ولم تكن هذه المرة الاولى التي يقوم بها جوشوا بالاعتداء على والدته فقد أدين بخمسة جرائم سابقاً خلال عامي 2010 و 2020وضربها بشدّة خلال تلك السنوات بالاضافة الى التسبب في ضرر جنائي لها.

جوشوا الين

نبذة عن جوشوا الين

يشار بان جوشوا الين هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريست ولد في نيويورك وبدا العمل في هوليوودي عام 1989.

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