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نتفليكس في ورطة بسبب مسلسل Dahmer .. وعائلات الضحايا في حالة غضب

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:34
مسلسل جيفري دامر
مسلسل جيفري دامر

حقق المسلسل الهوليوودي الشهير Monster: The Jeffrey Dahmer نجاحاً كبيراً بين الجمهور منذ بداية عرضه على منصة نيتفليكس العالمية.

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مسلسل Dahmer  يسببّ صدمة لعائلات الضحايا

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer  ونسب المشاهدات العالية، إلا أنه تسبب بصدمة كبيرة لدى عائلات ضحايا القاتل المتسلسل جيفري دامر.

كما أكّد الكثير من عائلات الضحايا بأن منصة نيتفليكس لم تتواصل معهم بخصوص عرض المسلسل، وتفاجأ العديد من أفراد الضحايا وجود شخصيات تجسدهم في العمل دون أخذ اذنهم مسبقًا.

وصرّح أحد أقرباء ضحايا القاتل جيفري دامر بأن العرض تسبب لهم بالصدمة، فقال: "أنا لا أجبر أي شخص ماذا يشاهد، ولكن اذا كنت مهتّم حقاً بضحايا السفّاح جيفري دامر، فإن عائلتي أصابتهم الصدمة مرات عديدة وهي غاضبة جداً من هذا العرض، فلماذا كل هذا العدد الهائل من الأفلام والبرامج الوثائيقية حول الموضوع؟".

أما حول عدم ابلاغهم بالعرض وتواصل المنصة معهم، فقالت شقيقة أحد الضحايا: "لقد صدمت عندما رأيتُ نفسي موجودة في المسلسل، فمنصة نيتفليكس لم تتواصل معي بشان العرض ابداً، لقد أعاد لي العرض كل المشاعر التي شعرت بها في ذلك الوقت وكأنني استرجعتها من جديد".

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نبذة عن مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer

يدور المسلسل الهوليوودي في إطار الرعب والإثارة وذلك عن قصة حقيقية حول القاتل المتسلسل "جيفري دامر" وتفاصيل قتله لضحاياه وتعذيبه لهم.

ووقع ما يقارب الـ 17 شخص ضحية للقاتل جيفيري، والذي شكلت جرائمه صدمة كبيرة خاصة انه كان يحتفظ بالعظام، والجماجم، كما انه قام بأكل لحوم البشر والاعتداء على الجثث.

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