وفاة نجم مسلسل Heartland عن عمر يناهز الـ 33 عام.. إليك التفاصيل

توفّي النجم الكندي الشهير "روبرت كوميير" عن عمر يناهز الثلاثة والثلاين عاماًن حيث أعلن شقيقه عن وفاته عبر حسابه الخاص على السوشال ميديا يوم الجمعة الماضية.

تفاصيل وفاة روبرت كوميير

شاركت عائلة نجم مسلسل Heartland بيان عبر صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي أكّدت فيه عن وفاة النجم "روبرت كوميير" عن عمر يناهز الـ 33 عاماً.

وفي التفاصيل فإن روبرت تعرّض لحادث مأساوي ولكنّ شقيقه لم يكشف أي تفاصيل عن الحادث سوى أنه أكّد بان روبرت توفي في المستشفى نتيجة الاصابات التي تعرض لها بسبب الحادث.

وقالت عائلته في البيان: "كان روبرت رياضي وممثل رائع وكان يتمتع بالكثير من الشغف ويحب مساعدة الآخرين كما كان قريب جداً من عائلته ويقتدي بوالده دائما.

مسلسل Heartland ينعى النجم الراحل

شاركت المنصة التي يُعرض عليها مسلسل Heartland نعياً على صفحتها على "انستغرام" حيث نشرت صورة للنجم الراحل وكتبت تعليق بجانبه: "روبرت كوميير صاحب شخصية فين في المسلسل ممثل موهوب وقد رحل باكراً جداً ونحن نشعر بالحزن العميق وتعازينا لعائلته".

نبذة عن روبيرت كوميير

شارك النجم روبرت كوميير في العديد من الأعمال من اهمها مسلسل Heartland في الجزء الـ 15 وكان من المقرر أن يشارك ايضاً في الجزء 16 من نفس المسلسل.

كما شارك ايضاً في عدد من الأعمال منها Designated Survivor، Ransom و American Gods

