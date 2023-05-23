هاندا ارتشيل تلفت الأنظار بإطلالات مثيرة في مهرجان كان السينمائي

لفتت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الانظار اليها في الأيام الماضية بسبب تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي والذي بدأ فعالياته يوم 16مايو.

هاندا ارتشيل بإطلالات مثيرة في مهرجان كان السينمائي



ظهرت النجمة التركية كوجه اعلاني جديد لشركة Magnum حيث تواجدت في الحدث الخاص بهم في أكثر من مكان وبأكثر من اطلالة.



وارتدت هاندا فستان باللون البنفسجي والذي يتكوّن من قطعتين حمّالة صدر مكشوفة من الاعلى وتنورة ذات فتحة طويلة في إطلالة وصفت بـ "المثيرة" مما جعلها تظهر كأنها حوريّة بحر، وانتعلت حذاء علاي، وتركت شعرها منسدلًا مع تمويجات بسيطة.





والتقت هاندا على السجادة الحمراء عارضة الأزياء العالمية "ايفا لونجوريا" والتي التقطت الصحافة والكاميرات العديد من الصور لهما معاً.



كما ظهرت في اطلالة أخرى في المهرجان وهي ترتدي فستان مثير باللون البرتقالي والذي تميّز بحمّالة صدر وتنورة قصيرة، أما خلال وقت سابق فقد نشرت هاندا مجموعة من الصور لها وهي في مدينة كان حيث ظهرت بإطلالة مثيرة بالأسود فاتردت فستان متشابك من الأمام وتنورة قصيرة مع حذاء طويل متشابك.

ووصفت جميع إطلالات نجمة مسلسل انت اطرق بابي في مهرجان كان السينمائي بالمثيرة والجريئة.

هاندا ارتشيل الوجه الاعلاني لماركة المثلجات



وتشارك ارتشيل في مهرجان كان السينمائي بعد ان اختيرت كوجه اعلاني رسمي لشركة المثلّجات Magnum والتي حجزت لها مكان في المهرجان.