مشاهير العالم في ليلة رأس السنة في دبي

تُعدّ رأس السنة من أبرز المناسبات في دبي، وتتميّز أيضاً بمشاركة العديد من المشاهير العالميين الذين يزورون دبي لإحياء حفلات أو للمشاركة في الفعاليات أو حتى لقضاء الإجازات. اكتشف أبرز المشاهير المشاركين في أمسيات رأس السنة في دبي.

نيلي

يُحيي المغنّي المعروف "نيلي" أمسية مميّزة في رأس السنة في دبي. لمع نجم هذا المُغنّي الشاب في التسعينيات حيث أصبح من أبرز نجوم "الآر آند بي" وقدّم الكثير من الأغاني مثل "هوت ان هير"، و"رايد ويت مي". شاهد حفله المميّز في "دريز دبي" واستقبل العام الجديد مع أغانيه القديمة والجديدة.

الأسعار: تبدأ من 300 درهم

المكان: "درايز دبي"

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ني-يو

حقق"ني-يو"، الحائز على جائزة "غرامي"، شعبية كبيرة في بدايات الـ2000 عند إطلاق ألبومه الأوّل "إن ماي أون ووردز". لا تفوّت حفله في "وايت بيتش"، الوجهة الشاطئية الأحدث في أتلانتس النخلة، حيث سيقدّم أبرز أغانيه مثل "وان إن إي ميليون"، و"بيكوز أوف يو"، و"لت مي لوف يو".

الأسعار: تبدأ من 350 درهم

المكان: وايت بيتش، أتلانتس النخلة

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جاكس جونز وجوناس بلو

استقبل العام 2020 مع النجمين "جاكس جونز" جوناس بلو" في "زيرو غرافيتي". يحمل الفنانان الانجليزيان في جعبتهما العديد من الأغاني التي حازت على شعبية كبيرة مثل "بريث"، و"رايز"، وغيرها. استمتع بالغناء والرقص والأجواء الرائعة قرب الشاطئ على أنغام الموسيقى الرائعة.

الأسعار: تبدأ من 200 درهم

المكان: زيرو غرافيتي

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فريدي لو غراند

يُعدّ "الدي جي" الهولندي "فريدي لو غراند" من أبرز النجوم في عالم الموسيقى، وهو من أطلق أغنية "بوت يور هاندز أب فور ديترويت" عام 2006 والتي لاقت شعبية كبيرة وحصدت المراكز الأولى في المملكة المتحدة وإسبانيا، بالإضافة إلى أحدث إصداراته مثل "لت مي ثينك أبوت أت"، و"يو ماتش لوف". يحيي هذا الفنّان الذي دائماً ما يتم تداول اسمه ضمن أفضل 100 دي جي في مجلّة "دي جي ماغ"، حفل رأس السنة في "باراستي" الذي يتميّز بإطلالات خلّابة على الشاطئ.

الأسعار: تبدأ من 179 درهم

المكان: باراستي

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دي جي ديكسون

يُعدّ الدي جي "ديكسون" المقيم في برلين أحد أبرز نجوم موسيقى "التكنو"، وقد أحيا العديد من حفلات رأس السنة في دبي. ذُكر اسمه في قائمة أفضل 100 "دي جي" لثلاث سنوات على التوالي بحسب إحصاءات "دريزيدنت أدفايزور"، كما أحيا الحفلات في أبرز الوجهات حول العالم بما في ذلك "ذا بويلر روم" في برلين. يُحيي هذا النجم أمسية مميّزة في "سوهو جاردن" مع إطلالات رائعة على عروض الألعاب النارية في برج خليفة عند منتصف الليل.

الأسعار: تبدأ من 799 درهم

المكان: سوهو جاردن

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ناصيف زيتون

يحيي النجم ناصيف زيتون أمسية مميّزة سهرة رأس السنة في دبي أوبرا حيث سيستمتع الضيوف بعشاء مميّز في الهواء الطلق. لمع نجم ناصيف زيتون مع حصوله على المركز الأوّل في برنامج "ستار أكاديمي"، وأطلق العديد من الأغاني التي حصلت على شعبية كبيرة مثل "مش عم تظبط معي". خلال مسيرته الفنّية التي امتدّت لعقد من الزمن، حصدت أغانيه ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

الأسعار: تبدأ من 5000 درهم

المكان: دبي أوبرا

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إلفيس بريسلي ومادونا

شارك في حفل تكريمي للنجمين "إلفيس بريسلي" و"مادونا" على مسرح نادي الإمارات للجولف واستمتع بأغاني "البوب" و"الروك" الكلاسيكية من خلال هذا العرض المميّز، بالإضافة إلى عشاء فاخر.

الأسعار: تبدأ من 175 درهم

المكان: نادي الإمارات للجولف

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سيمران أهوجا

تقدّم النجمة التلفزيونية المعروفة "سيمران أهوجا" احتفالات بوليوودية في حديقة زعبيل مع الكثير من أغاني "الهيب هوب" و"البنجابي" وبحضور ملكة جمال الهند السابقة. لا تفوّتوا سهرة رأس السنة في هذا المكان الذي يتميّز بإطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية في برواز دبي عند منتصف الليل.

الأسعار: تبدأ من 50 درهم، ومجّاناً للأطفال دون 3 سنوات

المكان: حديقة زعبيل

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