مشهد احتضان فاطمة الصفي لحمد أشكناني يثير غضب رواد مواقع التواصل.. "عبالهم احتراف مايدرون انه انحطاط"

أثار مشهد احتضان الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لزميلها الفنان حمد أشكناني موجة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد المشاهد الرومانسبة للمسلسل الخليجي "أمنيزيا"، حيث تحاول فاطمة الصفي عناق حمد أشكناني مُعربةً عن خوفها، إلَّا أن الأخير يرفض ذلك ويمنعها.

ورغم أن المشهد يعتبر من المشاهد التي لا تخدش الحياء وجى بسرعة كبير، كما أن الصفي ظهرت بإطلالة محتشمة، إلَّا أن المشاهدون اعتبروا هذه اللقطات لا تناسب الدراما الخليجية بل هي نوع من أنواع تقليد الغرب، بالإضافة إلى فرق العمر الذي يفصل النجمين.

فاطمة الصفي تتعرض للهجوم

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق على مشهد، حيث انقسموا بين منتقد ومؤيد، فكتب أحدهم أحدهم: "عبالهم احتراف مايدرون انه انحطاط".

وعلَّق آخر: " تطورنا للخلف.. يعني حتى ما لايق ابدا والمشهد سيّء".

وكتب آخر مُشيرًا إلى فرق السن بين الصفي والأشكناني: "لا راعوا فارق السن ولا فارق الحجم ولا اننا دول محافظه ومسلمة، الأفلام الإيرانية محافظه جداً وواصله للعالم كله ما احتاجوا لهذا القرف لانهم يششتغلون على النص والقصه والإخراج."

واستذكر آخر الجدل الذي أشعله مسلسل دفعة بيروت وقارنه بمشهد مسلسل "أمينزيا"، وكتب: "مسلسل دفعه بيروت كان أكثر انحطاط وقله حياء مثل مشهد البحر، وللأسف فاتت لهم سلامات وما تعاقبوا الممثلين المشاركين فيه، المفروض وزاره الإعلام تستدعيهم وتوجه لهم لفت نظر وتهددهم بطردهم من العمل داخل الكويت للمثل الكويتي، وعدم دخول الممثلين غير الكويتي للكويت. ومنا إلى وزارة الإعلام".

فاطمة الصفي تثير الجدل بالبوستر الدعائي لمسلسل امنيزيا

وكتب آخر: "مصخره للاسف وعيب حيل اذا هذا يعرض الحين بعدين شنو راح يصير للاجيال القادمه الله يستر ، واتمنى الجهات المختصة تتدخل ، والكويت اعلى من جذي".

وفي وقت سابق، أثارت الصفي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الأخير في البوستر الدعائي لمسلسلها "امنيزيا"، حيث أطلَّت بإطلالة تتسم بالجرأة نوعًا ما، حيث ارتدت توب أسود أشبه ما يكون بحمالة صدر مُبرزةً مفاتنها وفوقه سترة سوداء طويلة، بينما تزيَّنت بمجموعة من القلائد والسلاسل الذهبية لتزيد من جرعة الإثارة.