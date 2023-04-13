مسلسل العربجي: مشهد الدراويش لتأخير حكم الاعدام يتصدّر الترند.. والجمهور يشيد به

ما يزال مشهد تنفيذ حكم الاعدام لشخصية عبدو العربجي في مسلسل "العربجي" يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحظى باهتمام الجمهور ويتصدر نسب المشاهدة بعد عرضه في كل حلقة.

تفاصيل مشهد إعدام عبده العربجي

شهدت الحلقة التي تتضمنت مشهد إعدام عبده العربجي والذي يجسد دوره الفنان السوري باسم ياخور الكثير من الأحداث النارية، وتصدرت حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا.

وفي التفاصيل وبالرغم من إصرار أبو حمزة "سلوم حداد" ورجاله على إعدام عبدو، إلا أن حسن النشواتي "فارس ياغي" رفض هذا الأمر حيث حاول تأخير حكم الإعدام من أجل إقناع الوالي بسحب الحكم.

واستعان حسن النشواتي بمجموعة من الدراويش ليقوموا بتأخير تنفيذ حكم الإعدام حيث اقتحم الدراويش ساحة الإعدام وهم يؤدون الأنشودة الشهيرة "خذني إليك فكل شيء موحش".

ووصف المتابعون بان هذا المشهد هو الأجمل والأكثر تأثيراً في المسلسل خاصة بعد اندماج النجم "باسم ياخور" مع الأنشودة فنسي للحظات بأنه سيعدم ظلماً.

وحقق هذا المشهد نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب فقال احد المتابعين: "إن مشهد دخول الدراويش مبكي وباسم ياخور وهو مندمج معهم قمة الابداع ويتسحق الأوسكار".

مسلسل "العربجي"

يدور مسلسل العربجي الذي ينتمي إلى فئة البيئة الشامية، وتدور أحداث العمل حول عبده العربجي الذي يعاني من ظلم سكان الحي وعمه أبو حمزة النشواتي "سلوم حداد.

وبعد فترة من الظلم والاتهامات التي يواجهها عبده العربجي، يقرر الانتقام بطريقة قاسية من كل شخص ظلمه.