مشهد من المسلسل الكويتي القفص يثير ضجة كبيرة بين الجمهور .. والسبب نتفليكس

تسبب مشهد عرض في المسلسل الكويتي القفص وهو من إنتاج منصة نتفليكس العالمية بضجة كبيرة على السوشال ميديا حيث اعتبره البعض بأنه يروج للمثلية الجنسية.

المسلسل الكويتي القفص من إنتاج نتفليكس مُتهم بالترويج للمثلية

تداول الجمهور بشكل واسع عبر صفحات السوشال ميديا مقطع من مسلسل القفص المكون من 8 حلقات وعرض على منصة نتفليكس العالمية حيث أنه من إنتاج المنصة.

ويجمع المشهد بين النجم الكويتي خالد أمين بطل العمل والنجم حسين المهدي، حيث يتحدثان عن العلاقات، وفي نهاية الحوار يمازح المهدي الفنان أمين معبرًا عن اعجابه الكبير بكلامه من خلال جملة انه ينوي تقبيله في الحلق.

وأثار هذا المشهد ردود فعل واسعة بين الجمهور حيث وصفه البعض بانه يروج للمثلية الجنسية خاصة أنه من انتاج نتفليكس، فيما قال آخرون إن المشهد عادي جدًا ولا يحمل أي إيحاءات وان هناك مبالغة في ردود الفعل، خاصة انه من انتاج نتفيلكس التي تحرص على تناول هذه الفئة في اعمالها.

ويروي المسلسل قصة استشاري زواج يحاول الإصلاح بين زوجين ومنعهما من الوصول إلى الطلاق، فيما يعيش هو العديد من التجارب الصعبة في حياته الخاصة والزوجية، ويتناول العمل قضايا الزواج بقالب كوميدي.

أبطال مسلسل القفص: