مشهد وفاة محمود الجندي الحقيقي جسده في مسلسل "آدم".. وهذه الحكمة لازمته في حياته!

"أبْ يدخل المستشفى بسبب معاناته من مرض في قلبه، يتجمع حوله زوجته وأبناؤه، إلى أن يودعهم بكلمات مؤثرة في مشهد وفاته، لتعم لحظات البكاء".

هو موقف مؤثر حدث للكثيرين، في الحقيقة، لكن المفارقة التي أثارت الذهول، أن يكون هذا الموقف الحقيقي، حدث للفنان المصري محمود الجندي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، عن عُمر ناهز الـ74، متأثرًا بأزمة قلبية ألمّت به قبل أسبوعين، وهو نفس المشهد الذي جسّده الفنان الراحل، عند وفاته في مسلسل "آدم"، الذي قام ببطولته الفنان المصري تامر حسني.

وقال محمود الجندي، في المسلسل موجهًا حديثه لزوجته وأبنائه: "أنا حاسس إن دي آخر مرة هشوفكم فيها"، ثم اعتذر لابنه الصغير، مؤكدًا أن الصغير هو الذي يعاني بعد وفاة الأب.

المسلسل تدور أحداثه، في إطار من الدراما الاجتماعية حول آدم، وهو شاب من بيئة فقيرة يواجه العديد من الصعوبات والمشاكل ويحاول التغلب عليها، حيث يُتهم والده "محمود الجندي"، بتقاضي رشوة، فيُصبح آدم، عائلًا للأسرة المكونة من والدته "عفاف شعيب"، وأخواته.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير للفنان الراحل، محمود الجندي من مقابلة تلفزيونية قديمة له، احتوى المقطع عن الحكمة التي اعتمدها الفنان الراحل، طوال حياته.

وهذه، الحكمة عن رجل جاء لإمام وهو يقول "أنا أكره الحق وأحب الفتنة وعندي ما ليس عند الله وأفعل ما لا يفعله الله، وأصلي بغير وضوء"، فاعتبره الناس كافرًا.

وواصل محمود الجندي، قائلًا: "لكن الإمام رأى ما لم يَرَوْه، حيث نظر للجانب الآخر من كلامه، فهو يكره الموت وهو حق، ويحب أولاده وأموالهم وهما فتنة، ويفعل ما لا يفعله الله حيث ينام، ويصلي على النبي بغير وضوء".

من اجمل المقاطع اللي شفتها للممثل #محمود_الجندي الله يرحمه ويغفر له pic.twitter.com/7ie0TNyWnO — خالد. (@ikld10) April 11, 2019

يُذكر أن محمود الجندي، رحل عن عالمنا، قبل استكمال تصوير دوره في مسلسله الرمضاني المقبل "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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