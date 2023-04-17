مشوح وملوح يثير غضب الأردنيين.. وبطل العمل يعترف بفشله

أثار المسلسل الكوميدي الأردني " مشوح وملوح " الجدل منذ عرضه على شاشة التلفزيون الأردني، لضعف السيناريو وأداء أبطال العمل، وركاكة النص، وغياب النكتة والابتكار في الأحداث والمواقف الساخرة.

مسلسل " مشوح وملوح " يتعرض للهجوم

وكان الانتقاد الأكبر للعمل استخدام اللهجة "المحكية" للقرى الأردنية في العمل، وتوظيفها بشكل يدعو للسخرية، لافتين إلى أن اللهجة تمثل نصف الأردنيين، ولها ثقلها ومكانتها، فليس من الجائز استخدامها فقط من أجل إضحاك المشاهدين.

بطل مسلسل "مشوح وملوح" يكشف فشله

وخرج بطل العمل، صانع المحتوى عمر الطراونة، للرد على الهجوم، مؤكدًا على فشله ومعتذرًا من الشعب الأردني، وكتب في منشرو شاركه عبر حسابه في "فيسبوك": ""تجربة فشلت فيها ولن تتكرر أبدًا وأتمناها للنسيان وأتمنى من الناس نسيانها".

بلال العجارمة يعاتب زميله

ولم يرق تصريح الطراونة لزميله في العمل بلال العجارمة، معربًا عن استيائه وعتبه، إذ علَّق على منشور زميله: "أنا أعتب عليك أنت أخوي وأكثر من أخوين وما تمنيت أشوف منك هيك منشور أبدا، أنت ما فشلت بالعكس، وأنت بكلامك هذا أحرجت كل طاقم العمل معك حتى لو كان كلامك بصورة فردية".

ولفت إلى أنه طلب من الطراونة الخروج في بض مباشر عبر حساباتهم الرسمية للحديث عن ظروف العمل، وكتب: "أنا طلبت منك قبل أسبوع نطلع ببث ونتحدث عن ظروف العمل، وأنت رفضت أو ما تشجعت، والآن فاجأتني بمنشورك يا عمر".

وشدد على أنهما لم يفشلان، إلَّا أن الظروف لم تساعدهما لاسيما أنها التجربة الأولى لهما، إذ توقع أن يقول الطراونة إن التجربة كانت جيدة والقادم أجمل.

بدوره، ردّ الطراونة على تعليق العجارمة، مؤكدًا على أخوتهما، وكتب: "بلال انا وياك اخوان والمسلسل كان ممكن ان يكون طريق عالمي …الي طلع بالمغرفه غير الي حطيناه بالقدر..الله الموفق حبيب ❤️ انت زلمه ناجح واخوي وحبيبي".

كما رد وليد عليمات، المشارك في كتابة السيناريو، على الهجوم في منشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك": "هذا هو العمل الأول لي على صعيد الكوميديا الاجتماعية، كما أنه الأول لباقي الفريق من الممثلين الرئيسيين، وحاولنا قدر الإمكان أن نصنع ابتسامة في إطار كوميدي اجتماعي بعيدا عن الابتذال والتهريج من خلال مواقف كوميدية ممكن أن نراها بشكل يومي في حياتنا أو قد مر بها الكثير منا".