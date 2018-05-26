أحلام ونوال الكويتية يطويان الخلاف الذي بينهما..وهذا ما قالته أحلام بعد المداخلة الهاتفية

أحلام

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو المصالحة التي تمت بينها وبين الفنانة نوال الكويتية ضمن برنامج "مجموعة إنسان".

وتعليقاً عليه كتبت: "وأنا فقدتج يا أختي الغالية أم حنين". وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو إلى أكثر من 340 في أقل من 5 ساعات بعد نشره.

ويشار إلى أن أحلام تلقت خلال مشاركتها في البرنامج اتصالاً من الفنانة الكويتية أدت إلى طي صفحة الخلاف بينهما.

وقد عبرت كل منهما عن احترامها وتقديرها للأخرى. كما تمنت نوال أن يجمعهما عمل جديد. وفي المقابل تقدمت منها أحلام بالاعتذار بسبب الإساءات التي قالت إنها كانت غير مقصودة.

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