مصدر مقرّب يكشف عن موعد زفاف الثنائي عليا بهات ورانبير كابور رسميًا!

ثنائي بوليوود: عليا بهات ورانبير كابور

يبدو أن هذا العام في بوليوود سيكون عام الاحتفالات والمناسبات السعيدة بلا منازع، خاصة بعدما أعلن كل من الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس والثنائي ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ عن مواعيد الزفاف بشكل رسمي أمام الجميع، وفي الوقت الحالي أخبار جديدة تفيد بأن عليا بهات ورانبير كابور على وشك إعلان موعد زفافهما رسميًا.

وبحسب تقارير صحفية فإن الثنائي الرومانسي عليا بهات ورانبير كابور من المتوقع أن يتم عقد قرانهما مطلع العام المقبل، ومؤخرًا كانت عليا بجانب رانبير في أغلب الأوقات وخاصة بعد سفرها إلى أمريكا للبقاء بجانب شريكها المستقبلي إلى حين الانتهاء من علاج والده ريشي كابور.

وكشف مصدر مقرّب جدًا من الثنائي بأن عليا تم الترحيب بها في عائلة كابور منذ أن بدأ كابور بمواعدتها، وأدلى بتصريح للصحافة الهندية قال فيه: "عليا مرحب بها جدًا في عائلة كابور، لذا ليس رانبير وحده من يحبها، فوالداه أيضًا وأخته وبقية أفراد الأسرة يكنون لها الكثير من مشاعر الحب، وفكره الزواج في عقل رانبير بالتأكيد وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب".

وأضاف المصدر بأن الثنائي في الوقت الحالي ينتظران اكتمال علاج الأب ريشي كابور والاطمئنان على صحته بشكل كامل، ومن ثم سيكون هناك الكثير من الأخبار المفرحة فيما يتعلق بموعد الزفاف.

يشار إلى أن عليا ورانبير قد بدآ علاقتهما الرومانسية وكشفا عنها للعلن بعدما التقيا في كواليس التحضير لفيلمهما القادم "Brahmastra"، والذي من المقرر أن ينطلق عرضه في الـ15 من آب لعام 2019.