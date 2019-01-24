مصطفى قمر و حميد الشاعري يعودان للعمل معا في البوم جديد

مصطفى قمر و حميد الشاعري يعودان للعمل معا

احتفى المطرب مصطفى قمر بعودة العمل مع صديقه المطرب حميد الشاعري في ألبومه القادم، المقرر طرحه قريباً، حيث حرص قمر على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام) بصورة تجمعه مع الشاعري وفيديو لكواليس غنائهما معاً إحدى الأغاني القديمة لمصطفى قمر.



وكتب قمر تعليقاً على الصورة: (بدأنا الشغل وسجلنا أول غنوة دعواتكم، الألبوم ده مش عادي ما شاء الله أنا فرحان قوي لأن أنا وحميد مركزين وعطشانين فن وأغاني استنوا الجديد وحاسمعكم لو طلبتوا تسمعوا جزء بس مش كبير)، حسب اليوم السابع.

وفي الفيديو غنى المطربان سوياُ أغنية (أه يا ليل إسكندرية) والتي سبق أن قدمها مصطفى قمر عام 1994 في ألبومه (سكة العاشقين)، و وكان الثنائي قد قدما في السابق الدويتو الغنائي الناجح (غزالي) على طريقة الفيديو كليب.